RUMEUR sur Assassin's Creed : bientôt le retour de la licence sur Steam ?

Depuis quelques années, une petite guerre fait rage entre les plateformes de distribution de jeux sur PC. Steam reste incontournable, mais la plateforme de Valve prend environ 30 % des revenus de ventes, ne laissant que 70 % à l'éditeur ou au développeur. Depuis, l'Epic Games Store s'est invité à la fête en ne prenant que 12 %, mais certains gros studios ont préféré lancer leurs propres plateformes.

C'est le cas d'Ubisoft qui avait depuis un moment Uplay sur PC, plateforme qui s'est modernisée et qui est devenue Ubisoft Connect. Et depuis quelques années, tous les jeux de l'éditeur et développeur sortent uniquement sur l'Epic Games Store et Ubisoft Connect, boudant Steam. Mais cela pourrait visiblement changer à l'avenir. Un internaute de ResetEra a remarqué que le code source d'Assassin's Creed Valhalla sur Ubisoft Connect mentionne le nom de Steam. L'opus de 2020 va-t-il avoir droit à une nouvelle sortie sur la plateforme de Valve ? C'est en tout cas ce que le bout de code laisse penser. Par ailleurs, une version Steam d'Assassin's Creed Valhalla était déjà présente dans le gros leak de GeForce NOW l'année dernière.

Pour rappel, le dernier épisode de la licence à être sorti sur Steam était Assassin's Creed Odyssey, en 2018. Ubisoft pourrait ainsi tâter le terrain avec Assassin's Creed Valhalla, améliorant au passage encore un peu plus les ventes du titre en fin de vie, en le sortant sur Steam avant d'envisager de faire de même pour les prochains titres. La franchise va en effet se poursuivre avec Assassin's Creed Mirage en 2023, pour l'instant uniquement attendu sur Ubisoft Connect et l'Epic Games Store (et sur consoles, évidemment). Sans oublier les Codename Red et Hexe qui restent un peu plus mystérieux.

En attendant de connaître les plans d'Ubisoft, vous pouvez retrouver Assassin's Creed Valhalla à 53,99 € sur Gamesplanet, c'est évidemment un code Ubisoft Connect.