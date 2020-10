Sackboy: A Big Adventure, des niveaux exclusivement coopératifs et Knitted Knight Trials confirmés, avec des images inédites en sus

Sackboy: A Big Adventure sera l'un des jeux phares du lancement de la PS5, même s'il sortira aussi sur PS4. Plusieurs médias étasuniens ont eu la chance d'approcher le titre à quelques jours de sa sortie, l'occasion d'en apprendre plus sur cet épisode pas comme les autres. Fini la physique ragdoll et la création de niveaux, place à une aventure prédéfinie et des mécaniques de jeu de plateforme plus traditionnelles. Il sera par exemple toujours possible d'agripper tout et n'importe quoi, mais aussi de rouler, de sauter et de frapper. Ces mouvements seront simples d'accès, mais les développeurs indiquent qu'il faudra du temps et de la dextérité pour maîtriser toutes les subtilités et combinaisons possibles, nécessaires pour compléter l'ensemble des défis.

Le jeu sera jouable aussi bien seul qu'en coopération, avec des mécaniques encourageant la collaboration, et carrément des niveaux exclusifs à plusieurs. La difficulté pourra être échelonnée, en nous offrant par exemple de choisir entre un nombre de vies partagées, ou des vies infinies. Et si un joueur est à la traîne, voire bloqué, il peut choisir de tirer une fusée éclairante pour appeler un hélicoptère qui va le déposer près du joueur le plus avancé.

Une fois arrivés au terme de l'aventure, nous débloquerons « plus de niveaux hardcore » ainsi que des défis optionnels appelés Knitted Knight Trials. Dans ceux-ci, Sackboy tentera de devenir un chevalier défenseur du Craftworld en surmontant les challenges du dernier protecteur en place, Scarlet, dans le cadre d'objectifs extrêmement relevés.

« Il s'agit d'un ensemble de défis de plateforme hardcore rapides façon arcade », a expliqué le directeur du design Ned Waterhouse à Polygon. « Ils sont tous facultatifs, mais ce sont des cours assauts très rapides où vous avez une seule vie. Et c'est là que vous voyez vraiment la nuance de cet ensemble de mouvements prendre tout son sens. Le dernier Knitted Knight Trial est le défi ultime du jeu : c'est un niveau de 10 minutes avec une seule vie, que j'appelle mon Everest, car à la grande déception de l'équipe de conception du jeu, je ne l'ai toujours pas terminé. Une partie de ma crédibilité professionnelle y est donc remise en question. »

Ce même Ned Waterhouse a rassuré les joueurs PS4 chez GameInformer, en précisant que cette version ne sera pas totalement lésée, et que les parties coopératives seraient compatibles cross-play.

La première chose que j'aimerais dire, c'est que ce jeu est génial sur les deux plateformes. Nous avons décidé de créer le meilleur jeu de plateforme possible, et je pense que l'équipe et moi-même sommes fiers de cette expérience sur PS4 et PS5. Je ne pense pas que les joueurs seront déçus s'ils achètent la version PS4. Cela dit, la PS5 est évidemment une console plus puissante et dispose d'un ensemble de fonctionnalités plus large. Sur PS5, vous obtiendrez cette fidélité visuelle supplémentaire. Vous allez profiter des avantages du SSD, où le chargement dans et hors des niveaux ne prend que quelques secondes - et c'est génial. Évidemment, il y a le sentiment supplémentaire d'immersion que vous procure à la fois le DualSense, mais aussi l'audio 3D. C'est une expérience formidable sur PS4, mais nous avons amélioré cette expérience avec l'augmentation de la puissance et des fonctionnalités de la PS5.

6 nouvelles images ont été partagées pour accompagner ces croustillantes informations. Sackboy: A Big Adventure peut être précommandé pour 59,99 € sur Amazon.fr, pour une sortie le 12/19 novembre sur PS4 et PS5.

