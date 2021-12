Scorn : enfin un mois de sortie pour le jeu d'aventure horrifique dans un « labyrinthe biomécanique viscéral »

Les amateurs d'horreur et d'ambiances oppressantes surveillent déjà Scorn, que Ebb Software développe depuis 2013 à Belgrade. Le titre a regagné en popularité à l'occasion de son annonce sur Xbox Series X|S, en plus de son arrivée sur PC, lors de l'évènement de Microsoft de mai 2020 dédié aux jeux next-gen.



Le projet inspiré par le body-horror et les esthétiques de H.R. Giger, David Cronenberg et Zdzisław Beksińsk nous avait déjà montré son gameplay à la première personne dans un « labyrinthe biomécanique viscéral », mais était plutôt mutique sur son avenir ces derniers temps. Bonne nouvelle, sa période de sortie vient d'être calée à octobre 2022 à l'occasion d'un teaser diffusé lors du Twitch Winter Gathering.



« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager plus d'informations sur le jeu et sa date de sortie », a déclaré Ljubomir Peklar, PDG d'Ebb Software, dans un communiqué de presse. « Scorn a été un vrai travail de passion pour tout le studio. L'atmosphère, le voyage et l'expérience, nous voulons que chaque instant dans Scorn suscite une réponse émotionnelle et un sentiment. Nous espérons que Scorn reste avec les joueurs longtemps après qu'ils aient atteint sa fin. Nous sommes impatients de partager plus de nouvelles et de mises à jour avec notre communauté à mesure que nous nous rapprochons du lancement. »