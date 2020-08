Sea of Thieves fête l'été avec un nouvel évènement in-game

Désolé de casser l'ambiance, mais l'été se termine dans un mois. Heureusement, il n'est pas trop tard pour en profiter et Rare vient en effet de lancer « L’été de Sea of Thieves », un évènement in-game dans son titre avec des pirates, qui permet de découvrir de nouvelles petites quêtes et surtout amasser un paquet d'or.

Cet évènement de Sea of Thieves est bien plus mineur que les mises à jour régulières, mais les joueurs peuvent quand même effectuer une dizaine de séries de défis avec chacune quatre objectifs, en plus d'un objectif bonus si vous êtes un pirate de Légende. Il sera ainsi possible de gagner de l'or, des doublons et des éléments cosmétiques dont celui de Légende du Soleil pour ramener la chaleur sur le pont. Les boutiques proposent évidemment de nouveaux objets, notamment des chaises longues et des serviettes de bain pour se la couler douce entre deux recherches de trésors.

L'évènement « L’été de Sea of Thieves » est disponible jusqu'au 30 septembre prochain sur PC et Xbox One, Sea of Thieves est pour rappel jouable via le Xbox Game Pass, vendu 38,99 € pour trois mois d'abonnement sur Amazon.fr.