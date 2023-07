Star Wars Outlaws : de nouveaux aperçus des planètes Toshara et Tatooine en vidéo

Officiellement annoncé par une cinématique au Xbox Games Showcase 2023, Star Wars Outlaws a déjà été bavard sur son contenu et son univers à l'occasion d'une longue présentation de gameplay diffusée dans la foulée. C'est d'ailleurs de cette séquence que sont majoritairement extraits les passages montrés dans la vidéo behind the scenes dévoilée lors de la San Diego Comic-Con de ce week-end, avec tout de même des propos intéressants et des concept arts inédits au rendez-vous.

Massive Entertainment raconte ainsi que le fait de placer l'histoire entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi a été suggéré par Lucasfilm Games, car il s'agit du moment le plus intense du conflit entre l'Empire Galactique et les rebelles, propice à l'essor des hors-la-loi. Nous découvrirons ainsi la pègre et ses bas-fonds à travers les yeux de Kay Vess, qui va rencontrer des criminels connus ou inédits, dans des territoires eux aussi parfois déjà vus ou originaux.

Nous pouvons ainsi apprécier des illustrations réalisées pour la modélisation de Tatooine, dont nous visiterons des régions inexplorées dans la saga et des endroits incontournables comme le Palais de Jabba ou la planète aride de Toshara, inspirée par la Tanzanie. Que ce soit pour développer des astres déjà installés ou en concevoir de nouveau, les développeurs ont veillé à créer des biomes cohérents, de la faune et la flore aux matériaux et textiles présents dans les villes.

L'actrice qui double l'héroïne, Humberly González, fait sinon quelques apparitions, pour parler de son personnage ou en séance de motion capture. Nous pourrons partir explorer l'espace et ses dangers à bord de notre vaisseau Trailblazer en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et en attendant l'annonce de la date de sortie et les précommandes, Star Wars Jedi: Survivor est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.

