Street Fighter 6 : M. Bison se la joue cavalier de l'apocalypse au gameplay musclé pour son retour imminent

Cela fait déjà plus d'un an que Street Fighter 6 est disponible et Capcom va évidemment continuer à sortir du contenu régulièrement pour faire vivre sa communauté. Dans le cadre de son Année 1, il a donc été possible de se procurer le turbulent Rashid, la maîtresse des poisons A.K.I., le jeune commandant Ed et le démoniaque Akuma assez récemment. Cette nuit, nous avons donc découvert les quatre prochains qui vont être ajoutés au cours de l'Année 2. L'éditeur nous avait alors donné rendez-vous à 17h00, heure française ce samedi pour découvrir le gameplay du premier d'entre eux, M. Bison. Sauf qu'apparemment, la chaîne YouTube de PlayStation Taiwan a posté trop tôt la vidéo... Au lieu de faire traîner les choses, Capcom a donc d'ores et déjà mis en ligne la bande-annonce, qui dévoile déjà sa date de sortie !

Ainsi, M. Bison ou Vega pour les Japonais (à ne pas confondre avec Vega qui se nomme Balrog dans l'Archipel, tandis que Balrog y est appelé Mike Bison... une inversion volontaire de longue date remontant à Street Fighter II) est attendu le 26 juin et sera donc accessible pour les possesseurs du Year 2 Character Pass ou de sa version Ultimate. Nous le retrouvons tel un Dullahan sur un cheval en pleine nuit, apparaissant devant l'avatar du joueur. Fait intéressant, il demande s'il ressemble à cette personne appelée Bison et déclare qu'il va donc prendre ce nom pour lui... car il est devenu amnésique. Évidemment son Psycho Power et sa brutalité sont toujours bien présents. Si son nouveau look ne vous convient pas, Capcom a fait revenir son apparence d'origine avec sa tenue rouge de dictateur à la tête de Shadaloo.

Si Street Fighter 6 vous intéresse, il est vendu 53,99 € chez Gamesplanet sur PC. Il est aussi en promotion sur le PlayStation Store.