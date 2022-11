Street Fighter 6 : vous êtes nuls aux jeux de combats ? Alors vous allez apprécier le Mode Dynamique, dévoilé en vidéo

Avec un mode Battle Hub dédié aux combats en ligne, le World Tour pour vivre une aventure avec un héros personnalisable et le plus classique Fighting Ground pour enchaîner les combats, Street Fighter 6 sera l'épisode le plus complet et accessible à ce jour. Cela se ressentira aussi au niveau des commandes, donnant le choix entre des contrôles classiques ou modernes, permettant d'exécuter des coups spéciaux plus facilement en combinant une unique pression sur un bouton et une direction.

Il y aura sinon un troisième type de commande, le Mode Dynamique. Il associe les touches Carré, Croix et Rond ou X, A et B à des attaques ou combos automatiques, dépendant de notre position par rapport à l'adversaire. Clairement destiné aux néophytes, il permettra de s'amuser et de profiter du spectacle visuel offert par le jeu. Le Mode Dynamique ne sera logiquement pas utilisable en ligne et sera d'ailleurs limité à une poignée de modes du Fighting Ground. Vous pouvez le voir en action en vidéo ci-dessus.

Street Fighter 6 n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. En attendant, Street Fighter V: Champion Edition est toujours disponible sur Amazon.fr au prix de 24,71 €.

