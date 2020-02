Sword Art Online: Alicization Lycoris, la personnalisation de l'avatar en multijoueur et le système de combat dans une bande-annonce inédite

Sans raison particulière, Bandai Namco nous redonne des nouvelles de Sword Art Online: Alicization Lycoris, dont nous avions réentendu parler brièvement en janvier par l'intermédiaire de Dengeki PlayStation. En effet, nous y avions appris le retour des scènes intimes où Kirito et l'une des jeunes femmes de son harem entourage discutent en étant allongés au lit. Cette fois, place à une bande-annonce inédite emplie de gameplay.

En plus de quelques plans sur divers environnements de l'Underworld que nous pourrons explorer, ce trailer présente le système de jeu de cet Action-RPG qui permettra à notre équipe de 4 personnages d'affronter de redoutables ennemis ensemble. Les combos à plusieurs seront au cœur de l'action, avec des arborescences de compétences à débloquer. Si Kirito, Eugeo, Alice et Medina sont une fois de plus mis en avant, d'autres personnages comme Bercouli, Linel et Fizel pourront également intégrer notre équipe. Par ailleurs, pour ceux qui se plaignaient de devoir incarner Kirito, il sera possible de créer notre avatar pour jouer en multijoueur avec un ami (deux équipes de quatre personnages).

Pour finir, Dengeki PlayStation tiendra un livestream ce mercredi 12 février à 13h00, où nous pourrons découvrir le thème du jeu (Scar/let) et l'opening du deuxième cour de Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (ANIMA), tous deux interprétés par la chanteuse ReoNa, ainsi que les dernières informations sur le jeu. L'anime reprendra pour rappel au printemps et conclura enfin l'arc Alicization.

La date de sortie de Sword Art Online: Alicization Lycoris est fixée au 22 mai sur PS4, Xbox One et PC.

