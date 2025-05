Terminator: Survivors a disparu

Brièvement officialisé en 2022, Terminator: Survivors a été présenté en février 2024 avec une bande-annonce et même une date de sortie. Le jeu solo et coopératif nous emmènera aux côtés de survivants après le Jugement dernier, dans un monde envahit de machines. Il devait arriver en octobre 2024, mais il a déjà été repoussé à 2025. Visiblement, il faudra encore attendre... ou faire une croix dessus ?

Dans son dernier bilan financier, l'éditeur Nacon dresse la liste des jeux vidéo attendus tout au long de son année fiscale 2026, qui se terminera le 31 mars prochain. Chose surprenante, Terminator: Survivors a complètement disparu du calendrier de Nacon, il n'est pas cité dans le rapport, que ce soit pour une sortie lors de cet excercice fiscal ou plus tard, ce qui aurait permi d'au moins officialiser le report. Non, là, le jeu est absent, il y a quand même de fortes chances qu'il ait encore été repoussé, mais les joueurs craignent un gros changement en interne (comme un reboot), voire une annulation.

Nacon ne s'inquiète sans doute pas de ce report, l'éditeur lancera dans les mois à venir des jeux de sport (AFL, Rugby League, Cricket 26, Pro Cycling Manager, Tour de France), des jeux de course (Rennsport, Endurance Motorsport Series, les saisons 4 à 6 de Test Drive Unlimited: Solar Crown), des jeux d'aventure (Robocop: Rogue City - Unfinished Business, Hell is Us, Edge of Memories, Dragonkin: The Banished, Styx: Blades of Greed) et un jeu de simulation (Architect Life, « ainsi que plusieurs DLC de jeux à succès »).

Terminator: Survivors est pour rappel développé par Nacon Studio Milan, un studio interne qui a déjà accouché de RiMS Racing et TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, des jeux de course à moto. Autant dire que le studio doit tout réapprendre avec ce nouveau projet, qui prend du retard. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Fable, un RPG développée par Playground Games, spécialisé dans les jeux de course Forza Horizon et moult fois repoussé.

Bien qu'elle n'ait aucune actualité cinématographique depuis 2019 avec le très, très moyen Terminator: Dark Fate, la saga imaginée par James Cameron aura droit à un autre jeu vidéo en plus de celui-ci. Reef Entertainment et Bitmap Bureau lanceront à la rentrée Terminator 2D: NO FATE, un jeu d'action rétro à défilement horizontal et en pixel art adapté de Terminator 2 : Le Jugement dernier. Vous pouvez le précommander en Day One Edition à partir de 54,54 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.