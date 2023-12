The First Descendant, période de sortie et vidéo épique pour le shooter looter coopératif

The First Descendant, le shooter looter coopératif de Nexon Games, a fait une apparition à la cérémonie des Game Awards 2023 avec une nouvelle bande-annonce. Le titre, conçu à l'aide du moteur de jeu Unreal Engine 5.2, tient désormais une période de sortie sur ordinateurs et consoles de salon.

The First Descendant sortira dans le courant de l'été 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En plus de la nouvelle bande-annonce, Nexon annonce que la bêta ouverte a attiré plus de deux millions de joueurs, issus de plus de 200 pays différents. Les développeurs vont évidemment prendre en compte les retours des joueurs pour améliorer leur jeu, notamment en proposant des missions plus variées et en optimisant l'interface. Lee Beom-jun, producteur du jeu, a également annoncé qu'au lancement, les joueurs pourront profiter d'un meilleur matchmaking et de la possibilité d'enregistrer des d'équipements personnalisés pour les armes et les modules.

