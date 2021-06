The Legend of Nayuta: Boundless Trails, le spin-off Action-RPG prend son billet pour l'Occident

Comme vous avez pu le lire, NIS America va localiser pas moins de quatre jeux The Legend of Heroes dans les prochaines années, à commencer par Trails from Zero et Trails to Azure. Alors, qui sont les deux autres heureux élus ? Eh bien, nous avons tout d'abord le spin-off de la PSP déjà ressorti au Japon sous l'intitulé Nayuta no Kiseki: Kai et qu'il faudra désormais appeler The Legend of Nayuta: Boundless Trails.

Là encore, pas de traduction française à l'horizon, juste des textes en anglais, avec en revanche du dual audio laissant le choix entre le doublage japonais et celui dans la langue de Shakespeare.

Nayuta a toujours rêvé d'explorer les contrées qui s'étendent au-delà de son île natale. Après une rencontre essentielle avec une fée du nom de Noi, lui et ses amis se retrouvent embarqués dans une aventure à travers de nombreux mondes afin d'arrêter un complot maléfique.

The Legend of Nayuta: Boundless Trails ne sortira pas avant 2023 sur PS4, Switch et PC (Steam, EGS et GOG), des visuels sont à retrouver en page suivante.

Si vous souhaitez vous mettre à la licence, les quatre jeux Trails of Cold Steel sont en vente sur Amazon.