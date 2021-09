The Lord of the Rings: Rise to War, le jeu de stratégie mobile se lance en vidéo

À défaut d'avoir droit à un vrai jeu de rôle massivement multijoueur ambitieux, les fans du Seigneur des Anneaux peuvent désormais se rabattre sur The Lord of the Rings: Rise to War, un jeu de stratégie pour mobiles sous iOS et Android, développé par Netease Games et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment.

Après plusieurs phases de tests, le titre est maintenant disponible en free-to-play sur l'App Store, le Galaxy Store et le Google Play Store. Le but de The Lord of the Rings: Rise to War est pour rappel de lever une armée afin de partir à la recherche de l'Anneau Unique, à la manière d'un wargame géostratégique au contenu saisonnier. Les joueurs doivent étendre leurs armées et leurs territoires sur la carte en conquérant des régions, en compagnie de personnages connus comme Aragorn, Gandalf ou encore Frodon.

The Lord of the Rings: Rise to War est jouable gratuitement sur iOS et Android, les développeurs nous donnent rendez-vous ce week-end sur leur chaîne YouTube afin de découvrir trois vidéos de la série Devs in the Tavern où le senior game designer Nicolas Perrin parlera des mécaniques de gameplay du jeu et de la coopération entre les factions. Vous pouvez retrouver les films Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video.