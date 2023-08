Tomb Raider : ça bouge du côté de chez Lara Croft, la révélation imminente ?

Lara Croft a été à l'honneur d'une nouvelle trilogie débutée en 2013 et qui s'est terminé en 2018, il y a cinq ans déjà. Mais Crystal Dynamics n'abandonne pas l'aventurière anglaise, il développe un nouvel opus Tomb Raider sous Unreal Engine 5 depuis un moment déjà. Les détails sont maigres, mais une chose est certaine : le rachat de la licence par Embracer Group ne change rien au développement, l'édition a même été confiée à Amazon Games.

Officiellement, le prochain jeu Tomb Raider n'a donc pas de période de sortie, mais des rumeurs en début d'année laissaient entendre que la révélation de ce futur opus se ferait en 2023. Les évènements vidéoludiques ne sont plus très nombreuses, mais il y a quand même la gamescom 2023 qui sera lancée demain soir avec l'Opening Night Live. Une conférence qui se concentrera normalement sur les jeux vidéo déjà annoncés et connus, mais voilà que le site officiel Tomb Raider vient de se mettre à jour, comme l'a remarqué l'internaute SmashLara sur X (ex-Twitter).

Le site officiel nous invite désormais à nous inscrire à la newsletter afin d'être tenus au courant des nouvelles informations concernant la franchise Tomb Raider, avec cet étonnant message : « Êtes-vous prêts à devenir un Pilleur de Tombes ? ». D'après certains bruits de couloir, le prochain jeu de la licence mettrait en scène plusieurs aventuriers, dont Lara Croft, de quoi éveiller la curiosité des fans qui ont l'habitude d'explorer seuls les environnements du monde entier avec l'aventurière anglaise.

Crystal Dynamics pourrait donc bien présenter un peu plus en détails le prochain jeu Tomb Raider dès demain soir, mais il faudra encore patienter quelques heures pour en être certain.

