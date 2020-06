Valorant : des versions consoles envisagées ?

Valorant est sorti cette semaine en version 1.0, après plusieurs semaines de bêta fermée. Mais pour le moment, le nouveau jeu de tir à la première personne de Riot Games (League of Legends) n'est disponible que sur ordinateurs, en free-to-play. Le studio planche pour rappel sur League of Legends: Wild Rift pour mobiles et consoles, preuve qu'il n'est pas uniquement focalisé sur les PC, Valorant aura-t-il droit au même traitement ?

Eh bien, c'est probable. Anna Donlon, directrice exécutive de Valorant, s'est récemment entretenue avec GameSpot et a avoué que Riot Games a déjà conçu des prototypes du jeu pour consoles de salon. Cela ne signifie pas forcément que Valorant sera porté sur PS5, Xbox Series X, Switch, PS4 ou Xbox One, mais les développeurs y songent :

Nous sommes en effet en train de prototyper ça. Mais il y'a une manière de jouer à ce jeu, une manière de l'expérimenter que nous ne sommes pas entièrement sûrs de retranscrire complètement sur consoles. Si nous sentons que nous pouvons offrir cette expérience sur ces plateformes, nous le ferons, absolument. Mais nous voulons vraiment que Valorant représente un certain type de gameplay et un certain type d'expérience.

Valorant est pour rappel un FPS compétitif très tactique, imaginé pour être joué à la souris et au clavier, demandant du skill, Riot Games ne veut pas simplement porter le titre sur consoles si la recette ne fonctionne pas manette en main. Pour rappel, lors de la bêta, des internautes avaient trouvé des éléments visiblement tirés d'une version mobile, Riot Games réfléchit évidemment à porter Valorant sur un maximum de plateforme, il serait dommage de le réserver aux joueurs sur PC (et se priver de millions de nouveaux joueurs prêts à dépenser de l'argent dans les microtransactions).