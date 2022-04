Walkabout Mini Golf : Welcome Island signe le renouveau du hub du plus célèbre jeu de golf en réalité virtuelle

Il existe des jeux qui ne cessent d'évoluer et Walkabout Mini Golf en fait très clairement partie. Le jeu de golf de Mighty Coconut est l'un des incontournables de la réalité virtuelle à ce jour et dispose d'un suivi de qualité. Ainsi, les DLC sont nombreux et proposent encore et toujours du nouveau contenu sur des thématiques diverses et variées, à la sauce chantilly, Myst ou encore Labyrinth. Il y en a pour tous les goûts et il faut avouer qu'ils sont comme le jeu extrêmement bien réussis.

La dernière mise à jour en date, disponible sur les plateformes SteamVR, Oculus Rift et Meta Quest, signe la refonte du hub principal du jeu. Nous patientions auparavant devant un stand en compagnie d'autres golfeurs du dimanche tout en préparant la prochaine partie sans pouvoir visiter l'île sur laquelle nous nous trouvions. Eh bien, cela vient de changer pour notre plus grand plaisir. Cet espace s'ouvre à nous et apporte une dimension sociale supplémentaire.

L'île peut dorénavant être parcourue à pied ou en radeau, elle dispose d'un parcours de 38 trous, d'une zone d'entraînement pour améliorer nos tirs, mais aussi d'une piscine naturelle pour chiller au coucher du soleil.

Hormis cette ouverture bienvenue, le studio annonce quelques nouveautés techniques :

Nouvelle option pour couper la voix des autres joueurs ;

Nouveaux chapeaux pour les avatars sur le thème des vacances ;

Possibilité de ramasser et même de jeter nos balles ;

Zone d'entraînement avec des drapeaux numérotés ;

Nouveau menu pour les paramètres du jeu ;

Amélioration générale des performances ;

La fonction de montre-bracelet est maintenant disponible dans le hub.

Nous avions pour habitude de nous retrouver pour débriefer avec la team GAMERGEN.COM dans Walkabout Mini Golf. Il semblerait que la prochaine réunion se passe dans ce nouveau hub !

Un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu afin de le rendre encore plus beau !

