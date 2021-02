Xbox Game Pass Stories : Microsoft lance une série de making of, et commence avec un jeu français

Microsoft est fier de son Xbox Game Pass, et il y a de quoi. Son service d'abonnement pour jouer en illimité à un large catalogue compte plus de 18 millions d'abonnés, et il accueille régulièrement de nouveaux titres. Le constructeur lance aujourd'hui une nouvelle série, les Xbox Game Pass Stories, et ouvre le bal avec un titre développé par le studio français Asobo Studio.

Eh non, ce n'est pas Microsoft Flight Simulator, mais bien A Plague Tale: Innocence qui est à l'horreur aujourd'hui. L'équipe de Microsoft est allée à la rencontre de Kévin Choteau, directeur du jeu d'aventure qui prend place pour rappel en 1348, alors que la guerre de Cent Ans et la peste noire font rage en France. L'entretien revient sur la création du jeu, mais aussi sur son arrivée dans le Xbox Game Pass. C'est à découvrir en français dans la vidéo ci-dessus, ou via la retranscription en texte sur la seconde page.

Vous pouvez pour rappel vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate, qui permet d'accéder au Xbox Live et de jouer sur PC, Xbox One, Xbox Series X | S et mobiles sous Android à 12,99 € par mois.

