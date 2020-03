Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y confirmé sur Switch et PlayStation 4

Fin 2019, une annonce discrète de l’arrivée d’un tout nouveau jeu Yo-Kai Watch a été faite. Aujourd’hui, Level-5 confirme bel et bien qu’un nouveau titre arrive ! Prévu pour l’été prochain, Yo-kai Watch Jam: Yo-Kai Academie Y vous permettra de prendre part à d’intenses batailles en tant que « Héros Yo-Kai », mais aussi de résoudre de nombreux mystères. Le jeu vous fera également profiter d’une expérience de vie dans l’école d’élite « Y Academy, où vous serez amenés à rencontrer de nombreux personnages cultes de la série.

Via le site officiel tout fraichement inauguré, Level-5 nous donne plus de détails sur l’histoire, ainsi que sur les nouveautés qui apparaîtront. Yo-kai Watch Jam: Yo-Kai Academie Y vous invitera à :

De plus une information concernant la map du jeu nous est donnée :

En raison de sa grande taille, l'Academy Y est également connue sous le nom d' Academy City. En plus de l'école, il y a aussi un quartier commerçant, une ferme, un désert et plus encore. Les étudiants qui fréquentent cette académie ont des personnalités qui leur sont propres, des activités de club uniques et d’autres caractéristiques encore. Surtout n’oubliez pas d’explorer librement les différents domaines qui vous seront proposés, et à approfondir vos relations avec de nombreux autres étudiants.