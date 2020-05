24H sur GAMERGEN.COM : le patch de Call of Duty, le line-up de la PS5 bientôt révélé, et une PS4 Pro The Last of Us Part II

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 19 mai 2020 ?

Un gros patch 1.21 pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone a été diffusé. À côté de cela, Sony Interactive Entertainment promet un « line-up de jeux convaincant » pour la PS5, et une PS4 Pro, un casque et un disque dur à l'effigie de The Last of Us II ont été annoncés.

Dans le reste de l'actualité, du gameplay de Mafia II: Defintive Edition et un trailer de Mafia III ont fuité, un point a été fait sur Mafia: Trilogy, sur PC portable, la démo technique usant de l'Unreal Engine 5 peut tourner en 1440p et 40 fps avec une RTX 2080, Dragon Ball FighterZ a eu droit à une mise à jour 1.23, selon certaines rumeurs, plusieurs exclusivités PS4 pourraient être portées sur PC, plusieurs peluches Animal Crossing sont disponibles en précommande, The Witcher 3: Wild Hunt a fêté ses 5 ans, et la version Windows 10 de Phantasy Star Online 2 a été datée.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :