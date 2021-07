24H sur GAMERGEN.COM : les jeux du PS+, et un point sur Final Fantasy Pixel Remaster et Battlefield 2042

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mercredi 30 juin 2021 ?

Sony Interactive Entertainment a communiqué sur les jeux offerts en juillet 2021 aux abonnés PlayStation Plus. À côté de cela, un énorme point sur Final Fantasy Pixel Remaster a été fait, et DICE et Electronic Arts ont annoncé des collaborations pour Battlefield 2042.

Dans le reste de l'actualité, Konami s'est associé à Blooder Team, un personnage du Legendary Pack 2 de Dragon Ball Xenoverse 2 a été teasé, les serveurs de Magic: Legends vont fermer, la Gold Edition de GreedFall a eu droit à une bande-annonce de lancement, de nouvelles images de F1 2021 ont été partagées, des vidéos de Diablo IV ont été partagées, la mise à jour 12.0 de Super Smash Bros. Ultimate est disponible, et Demeo est enfin disponible sur le store Oculus Rift.

Pour finir, la mise à jour 12.2 de PUBG a été dévoilée.