Aftermath : un thriller psychologique annoncé en vidéo

Meta Publishing (Pathfinder: Wrath of the Righteous, Biped) vient d'annoncer aujourd'hui Aftermath, un jeu de survie et thriller psychologique développé par One-O-One Games (The Suicide of Rachel Foster). Le titre est attendu l'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon, et il a déjà droit à une première bande-annonce teaser :

Aftermath suivra Charlie Gray, ingénieure et astronaute européenne, qui réalise son rêve en s'envolant dans l'espace, mais son retour ne se passe pas comme prévu. Son esprit part en lambeaux et elle se retrouve dans un monde sombre et bien différent de celui qu'elle connaissait. Elle n'a plus qu'un objectif, retrouver Sammy, sa fille, en explorant des villes étranges peuplées d'extraterrestres.

Le gameplay fera la part belle au craft et à la collecte de ressources pour survivre, il faudra manger correctement et s'assurer que sa santé mentale et son énergie soient à un niveau suffisant pour encaisser les rencontres avec les ennemis. Le scénario promet déjà de belles surprises, et c'est Alessandro Bavari (Alien: Covenant et le remake de Suspiria) qui est en charge du design, tandis que la bande originale mettra en avant divers artistes comme UNKLE et Planet Funk.

En plus de la vidéo, vous pouvez retrouver des images du jeu et artworks sur la seconde page. Aftermath est attendu en 2022 sur PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store) ainsi que sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.