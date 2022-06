Assassin's Creed : un livestream célébrant les 15 ans de la licence annoncé pour ce mardi, vers l'annonce d'un jeu inédit ?

Pour bien commencer la semaine, Ubisoft nous sort une surprise de son chapeau en annonçant pour ce mardi 14 juin un « livestream de célébration » de la licence Assassin's Creed à 18h00 sur YouTube et Twitch. Si vous êtes un fan de longue date, vous savez que l'AC Day est daté au 21 décembre en l'honneur du sacrifice de Desmond, alors il n'y a pas vraiment de raison de fêter quoi que ce soit demain en particulier. Alors, que nous cache Ubisoft ? Eh bien, comme l'indique seulement le titre de la vidéo qui couvrira l'évènement, et non le tweet d'annonce, la licence soufflera sa 15e bougie en fin d'année. Nous pouvons donc nous attendre à bien des initiatives et surtout du contenu vidéoludique inédit.

Pour commencer, il est à noter que ce live sera uniquement en anglais. Comme c'est généralement à cette période que des annonces importantes sont effectuées, et en l'absence d'un Ubisoft Forward, c'est donc via ce canal de diffusion que nous allons en apprendre davantage sur le futur de la licence. Pour sûr, Assassin's Creed Valhalla a encore du contenu en réserve, dont la deuxième partie des Tombeaux des trépassés, et un aperçu spécial de son avenir nous sera donné. Pour info, Magnus Bruun (Havi) avait enregistré de nouveaux dialogues en mai et la playlist du jeu sur la chaîne d'Ubisoft indique actuellement qu'une vidéo est en privé, ce qui arrive généralement en amont d'une annonce. Avec tout ce que laisse en suspens le DLC L'Aube du Ragnarök, les fans attendent une véritable conclusion à toutes les intrigues laissées en plan.

La présentation sera également l'occasion de porter un regard rétrospectif sur la licence dans son ensemble et de nous teaser ce qu'elle nous réserve cette année. Le producteur Jose Araiza nous tiendra au courant de ce qui attend les fans du côté des comics, mangas et autres produits cross-médias rentrant dans la catégorie Assassin's Creed Stories, en plus de montrer du gameplay d'Assassin's Creed Origins, qui a eu droit à son patch next-gen 60 fps et a intégré le Game Pass.

Et justement, il se pourrait qu'à l'instar des Récits Croisés entre Odyssey et Valhalla, du contenu supplémentaire soit apporté à l'épisode de 2017. En effet, à la suite de la mise à jour, une branche inédite de l'application du jeu a été ajoutée, visible via SteamDB, portant l'intitulé « amunet » et indépendante des autres Title Updates. De plus, l'actrice Alix Wilton Regan avait en début d'année posté sur son compte Instagram une photo en tenue de performance capture accompagnée du message « Sheeeeeee’s BAAAAAAAAACCCCKKKKKK!!! » concernant un jeu vidéo. Parmi ses références, seule Aya aurait de quoi susciter un tel message public.

Et enfin, nous avons les précédentes rumeurs de nouveaux épisodes, avec d'un côté le jeu VR qui se nommerait Assassin's Creed Nexus et dont une vidéo a fuité en avril et de l'autre Assassin's Creed Rift, qui serait un épisode mettant en scène Basim. C'est d'ailleurs ce dernier qui a de fortes chances d'être annoncé s'il doit bien sortir en fin d'année ou début 2023 comme évoqué à l'époque.

Vous l'aurez compris, les possibilités d'annonces ne manquent pas. Si vous souhaitez vous procurer Assassin's Creed Valhalla et sa récente extension (mais sans les deux autres DLC), une version en boîte est vendue dès 29,68 € sur Amazon.