Brawlhalla : les héros de The Walking Dead s'invitent dans le jeu de combat

Ubisoft et Blue Mammoth aiment introduire des personnages de licences déjà existantes dans leur jeu de combat Brawlhalla, et très prochainement, ce sont quelques héros de la franchise The Walking Dead, popularisée par la série d'AMC, qui vont s'inviter dans le titre, comme l'ont annoncé les studios cette semaine.

À partir du 14 octobre prochain, les personnages de Michonne, Rick Grimes et Daryl Dixon seront ainsi jouables en tant qu'Epic Crossovers dans Brawlhalla, pour Koji, Barraza et Ember. Les joueurs pourront ainsi découvrir une nouvelle carte inspirée de la prison des saisons 3 et 4, un nouveau podium et un nouvel effet de K.O.. Davantage d'images sont à retrouver sur la page suivante.

Brawlhalla est pour rappel jouable en free-to-play sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android, vous pouvez acheter une carte PSN de 20 € sur Amazon.fr.