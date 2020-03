Call of Duty: Modern Warfare invente le Tomogunchi, un compagnon virtuel intégré aux parties multijoueurs

Il avait fait parler de lui avant même la sortie de Call of Duty: Modern Warfare, le voilà qui débarque enfin dans la boutique virtuelle du jeu : le Tomogunchi peut dès maintenant être acheté pour 1 000 COD Points. Avec cet accessoire pas comme les autres, les joueurs vont avoir accès à une expérience directement intégrée aux parties classiques.

De base, les montres donnent accès à des éléments originaux dans Call of Duty: Modern Warfare, comme un podomètre, un compteur d'éliminations, ou tout simplement l'heure. Le Tomogunchi va plus loin, en invitant carrément un compagnon virtuel dans votre poignet, pour une réplique de Tamagotchi insolite.

Quand le bracelet est équipé, nous pouvons faire éclore notre œuf puis le faire évoluer en bébé, enfant, ado puis adulte, avec la possibilité de nous en occuper via le menu dédié en pleine partie, pour éviter qu'il ne soit sale, affamé, indiscipliné ou fatigué. Et comment le remettre sur le droit chemin ? Simplement en gagnant des points, complétant des objectifs et réalisant des éliminations sur le terrain, mais gare à ne pas perdre trop souvent, car cela pourrait nuire à l'humeur de notre compagnon.

Plusieurs types d'animaux sont accessibles, chacun avec leur manière de remplir une jauge bonus leur permettant d'évoluer plus vite, et Infinity Ward promet bien des surprises et easter eggs au sein de l'application virtuelle. Les aficionados du lore un peu fou de la saga Call of Duty vont certainement apprécier la démarche, qui les occupera sûrement aussi pendant les parties du futur mode Battle Royale Warzone.



