Demeo : le mode coopération en double vous appelle !

Décidément, les nouvelles ne sont jamais mauvaises quand il s'agit de Demeo. Les mises à jour dispensées par le studio Resolution Games apportent très régulièrement un plus à l'expérience. Dernièrement, le jeu de plateau RPG s'est vu agrémenter d'un mode pour peindre soi-même ses figurines, ainsi que d'une mise à jour du hub. Cette fois il s'agit d'une annonce concernant le mode multijoueur.

« Si t'as pas d'amis, prends un curly ! » Cette prochaine mise à jour permettra aux joueurs de jouer en binôme et non plus à quatre comme il est de coutume. C'est en réalité souvent une exigence pour ce type de jeu. Nombreux vous le diront, Demeo se joue avec de bons copains, un paquet de chips, une ration d'eau et il ne faut pas compter ses heures comme au boulot. En effet, les parties sont prenantes et il n'est pas rare de dépasser les trois heures de jeu. Heureusement, le titre dispose depuis quelque temps d'une fonctionnalité de sauvegarde pour permettre aux héros de faire une pause, d'affûter leurs armes et de chanter autour d'une bonne bière tout en planifiant le niveau suivant.

Thank you for all the feedback! Today we're happy to share that we're working on a doubles mode for Demeo. Soon, two players will be able to control two heroes each. ⚔️



Who will you be playing with? pic.twitter.com/boL29F2dVo — Demeo (@DemeoGame) May 28, 2022

Il n'est jamais simple de ramener tous ses fidèles amis pour partir à l'aventure, qui de plus, risque de s'éterniser. Le studio Resolution Games l'a entendu et nous fait part de la future mise à jour de son mode multijoueur. Demeo Doubles, comme vous diriez au glacier, autorisera les parties à deux joueurs seulement. Elles seront donc beaucoup plus faciles à préparer. Plus besoin d'attendre les Quest Nights pour être sûr d'avoir la troupe au complet, prête à chasser le Roi des rats de sa tanière. Ce nouveau mode nous fera donc combattre à deux contre l'IA du jeu, tout en contrôlant chacun deux héros, que ce soit en réalité virtuelle, mais aussi sur PC avec un écran plat.

