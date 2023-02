L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 20 février au 26 février 2023) : Jeux, Actus et Bon Plans

Vous avez sûrement reçu votre dose de PSVR 2 cette semaine ! Et pour cause, en plus des jeux existants, bien d'autres titres ont été annoncé cette semaine, le temps des 30 titres prévus dans la fenêtre de lancement est désormais révolu. Ceci dit, cela bouge aussi du côté de l'autonome et du PCVR.





Another Fisherman's Tale

Un très grand jeu pour commencer parce que nous débutons avec Another Fisherman's Tale, la suite du premier A Fisherman's Tale qui nous avait totalement conquis à l'époque de sa sortie :

Voici ce que le studio du jeu, InnerSpace VR, déclare à propos du jeu :

Another Fisherman's Tale poursuit l'histoire de Bob le Pêcheur, en élaborant un récit magique et émouvant sur le sens que nous donnons à la vie en construisant et en reconstruisant notre moi authentique. Développé de A à Z pour maximiser les capacités de la technologie VR moderne, Another Fisherman's Tale introduit un ensemble de mécanismes de base entièrement nouveaux : cette fois, le corps du joueur est le principal puzzle à résoudre, créant un gameplay non conventionnel basé sur le démantèlement et la reconstruction de sa forme dans le jeu.

Another Fisherman's Tale devrait être lancé cette année sur les plateformes PSVR 2, Meta Quest 2, et PCVR.

Guardians Frontline





Le studio Fast Travel Games annonce la date de sortie de son prochain jeu Guardians Frontline (anciennement Guardians VR), soit le 9 mars prochain sur Meta Quest et PCVR :

Pour ceux qui n'auraient pas suivi le titre, Guardians Frontline est un mélange entre Halo et StarCraft. Si votre stratégie sera décisive sur le déroulement de la partie, vos skills en FPS pourront tout de même changer la donne et vous conduire à la victoire. Voici un résumé du jeu :

Alors qu'un dangereux assaut extraterrestre se profile, les joueurs doivent prendre le contrôle du champ de bataille pour protéger la fédération qui s'efforce d'extraire une mystérieuse source d'énergie. Placez stratégiquement des bâtiments pour vous mettre à couvert, faites appel à des vaisseaux spatiaux pour un soutien aérien ou affrontez l'ennemi de front avec de puissantes armes lourdes. Chaque rencontre dans Guardians Frontline est imprévisible. La stratégie qui a fonctionné pour votre première partie n'est pas garantie pour la deuxième, la troisième ou même la quatrième partie. Sortez des sentiers battus, soyez créatif et essayez tous les mécanismes pour trouver la meilleure combinaison pour réussir.

Moss, Gadgeteer, Eternal Starlight (Pico 4)

La souris Quill est de retour, et pas que sur PSVR 2, puisqu'un portage vient de sortir sur le Pico Store au prix de 19,99 €, si vous aviez eu le réflexe de prendre les coupons évoqués lors du dernier récap, c'est cadeau. Sachez que le test de la version Meta Quest est présent sur notre site.

En restant chez Pico, nous avons également le jeu Gadgeteer qui, pour 14,99 €, ravira les amateurs de réactions en chaîne. Nous finissons avec Eternal Starlight (19,99 €), un RTS spatial, profitez-en uniquement si le genre vous intéresse car ce n'est clairement pas la panacée en réalité virtuelle.

