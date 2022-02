God of War : un succès sur PC, mais Sony ne donne aucun chiffre officiel

Au début du mois, Sony et Santa Monica Studio lançaient sur Steam et l'Epic Games Store God of War, jeu d'action déjà culte avec Kratos en Scandinavie et qui était jusqu'ici exclusif aux consoles de salon PlayStation. Le titre avait attiré un paquet de joueurs sur Steam à son lancement, dépassant largement les chiffres d'Horizon: Zero Dawn et Days Gone.

Lors de son bilan financier, Sony est donc revenu sur le cas God of War, et il est très satisfait des ventes du jeu sur PC, même s'il ne donne aucun chiffre :

Nous considérons le déploiement de nos licences sur plusieurs plateformes comme une opportunité de croissance majeure pour Sony, comme en témoigne le succès des versions PC de God of War et d'autres jeux first party.

D'après SteamSpy, God of War se serait vendu entre un à deux millions d'exemplaires rien que sur la plateforme de Valve, le titre était pour rappel également disponible sur l'Epic Games Store. Par ailleurs, Sony parle ici encore de « plusieurs plateformes », le constructeur ne semble plus vouloir proposer ses productions uniquement sur PS5, voire s'étendre au-delà des ordinateurs. Entre le rachat de Bungie, développeur multiplateforme, la volonté de s'étendre sur mobiles et la possible fusion entre le PS Now et le PS Plus, il semblerait que Sony veuille imiter Microsoft pour attirer un maximum de joueurs sur un maximum de plateformes. Affaire à suivre. God of War est disponible à 44,99 € au lieu de 49,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST God of War : la bombe de PlayStation enfin sur PC