Meta : le Quest Pro presque vendu à moitié prix quatre mois après sa sortie et ce n'est pas une promo provisoire !

C'est officiel, Mark Zuckerberg a annoncé que le Meta Quest Pro, dont le prix affiché s'élevait à 1 799 €, va bénéficier d'une grosse ristourne. Et comme si cela ne suffisait pas, son petit frère, le Meta Quest 2 (version 256 Go) profitera également d'une baisse de prix.

Le Meta Quest Pro va donc passer de 1 499,99 $ à 999,99 $, ce qui nous fait le casque à environ 1 300 euros par chez nous, soit 500 euros de différence. Cerise sur le gâteau, la version 256 Go du Quest 2 passera de 499,99 $ à 429,99 $, nous apprécions l'effort, aussi petit soit-il.

Par ce biais, Meta a donc réaffirmé son objectif de créer du matériel accessible au plus grand nombre, qui plus est en pleine période d'inflation, nous ne pouvons rêver mieux ! Bien que Meta souhaiterait avant tout que son casque haut de gamme soit plus abordable pour les entreprises, il n'existe à l'heure actuelle aucune raison pour ces dernières d'emboîter le pas, car les logiciels liés à la productivité ne sont de notre point de vue clairement pas au point, hormis Workrooms.

Malgré des spécificités techniques impressionnantes, notamment le suivi du visage et des yeux, un passthrough couleur, un écran de bonne facture, ainsi qu'un surplus de puissance par rapport au Meta Quest 2, le casque pro de Meta a du mal à séduire et n'a pas réussi, comme se l'imaginait Mark Zuckerberg, à remplacer nos bons vieux PC. Ce sera peut-être Apple, à ce niveau-là, qui fera la différence !

Mais cela reste une bonne nouvelle, car nous allons désormais pouvoir trouver des Meta Quest Pro d'occasion sous la barre des 1 000 euros pour quiconque serait tenté par l'expérience offerte par ce dernier. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur ce casque, vous pouvez toujours consulter notre dossier qui lui est consacré :

Qu'en pensez-vous ? Allez-vous craquer ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaires.