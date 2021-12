Naruto to Boruto: Shinobi Striker, quelques visuels de Kawaki partagés

Le Season Pass 4 de Naruto to Boruto: Shinobi Striker s'approche déjà de sa conclusion, lui qui permet d'obtenir des techniques et éléments cosmétiques pour notre avatar tandis que l'ensemble des joueurs profite au passage de nouveaux personnages jouables de l'univers créé par Masashi Kishimoto. Nous savions depuis la sortie de Sakura (Grande Guerre Ninja) que Kawaki serait le dernier à rejoindre le roster et il se montre enfin.

Ce personnage assez complexe apparu dès le premier chapitre de Boruto et désormais activement présent dans l'intrigue est porteur du Karma d'Isshiki Otsutsuki, lui octroyant de grands pouvoirs. Il pourra ainsi user des techniques Karma Linchpin (Strange Taste) et Karma Linchpin (Ritual Destruction) en anglais, les noms français n'ayant pas été donnés, et sera ainsi capable d'absorber les Outils Ninja de ses adversaires.

Il a été montré à la Jump Festa 2022 et Bandai Namco diffuse à présent quelques visuels, sans nous donner de date précise quant à son arrivée en jeu, mais ça ne devrait plus tarder. Il rejoindra ainsi Nagato (Réanimation), Itachi Uchiha (Réincarnation) et Sasuke Uchiha (Last Battle), faisant au passage écho à la fin du Season Pass 3 qui avait vu débarquer Boruto (Karma).

