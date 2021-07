Oculus Quest 2 : le casque VR le plus utilisé sur PC et de très loin ! (Classement juin 2021 sur SteamVR)

Ce n'est plus un secret pour personne, Facebook règne en maître dans le monde de la réalité virtuelle. Les casques Oculus représentent aujourd'hui 60 % des utilisateurs de la plateforme SteamVR. Malgré tout ce que nous pouvons lui reprocher, il a permis la démocratisation de ce nouveau support auprès du grand public et ça ne risque pas de s'arrêter. Ses ressources quasi illimitées, ses récentes acquisitions, et des casques hybrides (PC/autonome) proposés à un rapport qualité-prix imbattable, lui assure cette place de leader.

C'est donc sans aucune surprise que nous retrouvons un Oculus en tête du classement. L'Oculus Quest 2 reste premier et passe la barre symbolique des 30 %. Il avait depuis sa sortie au mois d'octobre marqué une très nette progression dans les classements, et le mois de mai le voyait encore avancer de plus de 5 %. La hype autour du produit retombant petit à petit, il n'avance ce mois-ci « que » d'un petit pourcentage. Il est suivi de son grand frère, le Rift S, qui lui est en nette régression et ce n'est pas une surprise, son support ayant été abandonné au profit des machines autonomes, il n'est désormais plus produit ni disponible à la vente sur le site officiel et les revendeurs vident leurs stocks. Il aura fait son temps avec plus de deux ans de support et nous l'aimions bien à la rédaction. Le Rift S est mort, vive les Quest 1 & 2 ! Le Rift CV1 continue sa chute et cède sa place aux casques Windows Mixed Reality (HP Reverb, Acer, Lenovo, etc.). L'Oculus Quest 1 quant à lui ne devrait plus vraiment grimper dans les classements, son petit frère lui volant la vedette sur quasiment tous les aspects pour une même gamme de prix.

Le Valve Index conserve une allure constante et l'HTC Cosmos reprend du galon. Deux petits nouveaux s'invitent à la fête. Le Vive Pro 2, que nous avons testé récemment, ainsi qu'un certain Pico Neo 3, le frère spirituel de l'Oculus Quest 2, réservé au marché chinois. Il ne fait aucun doute que ce celui-ci est à surveiller. Il offre peu ou prou les mêmes prestations que le dernier-né de Facebook tout en s'affranchissant des contraintes du réseau social. Il possède aussi de nombreux partenariats avec les éditeurs du monde entier pour récupérer ce qui n'était jusqu'alors que des exclusivités sur le marché occidental.

