Resident Evil Village : une édition collector à 1 500 € avec le manteau de Chris dévoilée

La semaine dernière, Capcom a dévoilé lors d'un Showcase plusieurs informations concernant Resident Evil Village, avec du gameplay, une date de sortie, une démo exclusive aux PS5 et plusieurs éditions du jeu, dont un collector incluant une figurine de Chris Redfield, un artbook, un steelbook et un poster, en plus du jeu et de bonus numériques.

Capcom a tout de même encore des surprises pour les fans, et il dévoile sur son site officiel la Resident Evil Village Complete Set Collector’s Edition, au contenu reprenant le collector de base, mais avec en plus une réplique du manteau de Chris Redfield et des miniatures de l'équipement d'Ethan qui devraient ravir les fans fortunés. Car oui, cette édition complète est affichée à 192 500 ¥, soit un peu plus de 1 500 €. Le contenu n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui du collector de Resident Evil 6 avec la veste en cuir de Leon S. Kennedy.

Alors, qui va craquer ? Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Village est fixée au 7 mai 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X | S, et vous pouvez retrouver Resident Evil 7: Biohazard à 19,99 € sur Amazon.