RUMEUR sur DOOM: The Dark Ages, la prochaine aventure du Slayer d'id Software bientôt annoncée, quid de la PS5 ?

Source: Tom Henderson et Nate the Hate

Malgré la récente fermeture de Tango Gameworks, Arkane Austin et Alpha Dog Games, et l'inclusion des effectifs de Roundhouse Studios au sein de ZeniMax, nous allons évidemment continuer à voir des jeux inédits du côté de Bethesda. En tête de liste, Indiana Jones et le Cercle Ancien prévu pour la fin d'année du côté de MachineGames, les développeurs des derniers Wolfenstein qui pourraient bien également œuvrer sur un Quake 6. Lors du Xbox Games Showcase qui approche à grands pas, nous devrions avoir des nouvelles de cette aventure d'Indy, mais pas seulement. Le prochain jeu d'id Software pourrait être au rendez-vous à en croire les rumeurs du moment !

Comme le rapporte Tom Henderson sur Insider Gaming, le prochain DOOM devrait y être révélé. Après tout, le reboot DOOM est paru en 2016 et sa suite encore plus géniale DOOM Eternal en 2020, avec son épique extension en deux parties The Ancient Gods dans la foulée. L'existence publique du projet remonte aux leaks de septembre dernier via la FTC, où un document de 2020 faisait mention d'un certain « DOOM Year Zero » et de DLC allant avec. C'est d'ailleurs là qu'une suite de Ghostwire: Tokyo était aussi évoquée...

Apparemment, il faudrait l'appeler DOOM: The Dark Ages, lui qui serait donc en développement depuis quatre ans. Il proposerait un monde à l'inspiration médiévale, ce qui rappelle évidemment Argent D'Nur, le Slayer étant une Sentinelle de ce royaume depuis le reboot. Suite ou préquelle sur la jeunesse du personnage, cela reste à voir, mais la licence s'est suffisamment élargie pour proposer quelque chose d'original. L'article fait également mention du dépôt de la marque IDKFA par ZeniMax en début d'année, qui est un code de triche connu de la série.

Et vous voulez savoir ce qui est encore mieux ? Selon Nate the Hate, ce DOOM: The Dark Ages serait annoncé comme étant multiplateforme, sortant aussi bien au sein de l'écosystème Xbox (Xbox Series X|S et PC donc) que sur PlayStation 5 ! Croisons les doigts pour que tout cela se confirme le 9 juin prochain.

Si vous souhaitez vous procurer DOOM Eternal, Amazon le vend à partir de 20,35 € sur la console de Sony. Gamesplanet le propose dès 35,99 €.

