The Witcher IV : un gros changement pour Ciri

Déjà évoqué par CD Projekt depuis plusieurs mois, The Witcher IV est désormais une réalité. Le titre a été officialisé lors des Game Awards 2024 avec une magnifique cinématique mettant en scène Ciri, qui sera le personnage principal de ce nouvel opus. Le studio polonais a déjà expliqué pourquoi la jeune femme, déjà présente dans The Witcher 3: Wild Hunt, remplaçait Geralt de Riv, mais il y a un autre changement par rapport au précédent jeu.

Alors non, pas question ici d'évoquer l'apparence physique du personnage, le changement est d'ordre sonore. Comme l'ont remarqué certains fans, Ciri n'est pas doublée par Jo Wyatt. La comédienne anglaise prêtait pourtant sa voix à la jeune femme dans The Witcher 3, mais ici, c'est Ciara Berkeley qui double Ciri dans la vidéo de The Witcher IV. Une information confirmée par CD Projekt à TheGamer :

Ciara Berkeley a été choisie pour incarner Ciri dans la bande-annonce de révélation cinématographique de The Witcher IV. Ciara est une actrice talentueuse qui nous a impressionnés par son enthousiasme et ses talents d'actrice vocale, et dans cette bande-annonce, nous pensons qu'elle a vraiment donné vie à Ciri d'une manière à la fois fidèle au personnage et passionnante pour les fans de la série.

Malheureusement, le studio polonais n'en dit pas davantage. Ciara Berkeley va-t-elle également doubler Ciri dans l'intégralité de The Witcher IV ? Pourquoi Jo Wyatt a-t-elle été remplacée ? Le mystère est encore total, mais il est vrai que la comédienne irlandaise est totalement convaincante dans cette première cinématique.

The Witcher IV n'a pas encore de date de sortie, mais il y a de fortes chances que le lancement ne se fasse pas avant 2026.

