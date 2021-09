24H sur GAMERGEN.COM : les impressions sur Kena: Bridge of Spirits, les précommandes de Gran Turismo 7, et des sièges REKT

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 21 septembre 2021 ?

Certaines rédactions anglophones ont pu avoir Kena: Bridge of Spirits et ont livré leurs impressions sur cette nouvelle aventure. En outre, les précommandes de Gran Turismo 7 sont ouvertes, et de nouveaux sièges REKT ont été annoncés.

Dans le reste de l’actualité, Pokémon UNITE s’invite sur mobile, Steam pourrait proposer une fonctionnalité permettant aux joueurs de lancer un jeu avant la fin de son téléchargement, nous avons fait un point sur les nouveautés dans Fortnite, une courte vidéo spéciale Porsche de Gran Turismo 7 a été partagée, des vidéos promotionnelles délirantes de Far Cry 6 ont été exhibées sur la Toile, et pour les 25 ans de la franchise Persona, divers contenus ont été distribués pour faire plaisir aux fans.

Pour finir, sachez que des tenues The Last of Us Part II débarquent dans Sackboy :A Big Adventure.