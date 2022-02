BON PLAN OCULUS QUEST 2 : des promos lunaires pour le nouvel an chinois avec 5 packs et 25 jeux à prix cassés !

Le nouvel an lunaire est l'occasion pour Meta de proposer de fortes remises sur les jeux du catalogue Oculus Quest, ou Meta Quest pour être plus à la mode. Cette année, ce sont trois packs avec trois titres auquels viennent s'ajouter les traditionnels Duo Packs de la semaine, ainsi qu'une tripotée de jeux à l'unité qui sont accessibles à prix cassé. Il faut cependant noter que si les remises proposées dans les packs sont vraiment belles et tentantes, les jeux incluts ne le sont pas par genre, ce qui risque de coincer.

Promos du Nouvel An Lunaire (promos se finissant dimanche 6 février à 19 H) :

I - Pack Choix populaires : 47,38 € -36 % 74,97 €







The Room VR: A Dark Matter (29,99 €) (2,32 Go) (français) (C) (4,9/5) - PEGI 7 (26 mars 2020)

La disparition d'un égyptologue de renom au British Institute of Archaeology de Londres en 1908 nous conduit à mener une enquête de police dans des lieux énigmatiques et mystiques où la frontière entre réalité et illusion n'est plus très claire. Une enquête passionnante, un gameplay intuitif et des graphismes qui font plaisir aux rétines. Dans le genre, c'est un incontournable. Sniper Elite VR (29,99 €) (1,28Go) (français) (C) - PEGI 16 (8 juillet 2021)

Italie méridionale, 1943. Votre pays est occupé par les fascistes. Avancez furtivement, maniez des armes authentiques et mobilisez vos compétences de tireur aux côtés de la résistance italienne dans ce FPS palpitant. 2MD: VR Football Unleashed (14,99 €) (820 Mo) (Anglais) (C) (4,3/5) - PEGI 3

2MD est un jeu de football américain en VR contrôlé par le mouvement. Dessinez les jeux, annoncez les coups et lancez, passez ou exécutez le ballon avant la fin du temps imparti.

II - Pack Pack Plaisir en famille : 31,24 € -43 % 54,97 €





Fruit Ninja (14,99 €) (749 Mo) (français) (C) (3,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Le classique jeu mobile a été complètement repensé pour la réalité virtuelle. Une immersion totale pour un fun absolu. Idéal pour se défouler quelques minutes. Carve Snowboarding (19,99 €) (2,44 Go) (français) (M) (4/5) (TEST) - PEGI 3 (27 mai 2021)

Le créateur de 1080 Snowboarding est de retour dans une nouvelle expérience de snowboard ! Dévalez les pistes et découvrez un jeu d'arcade de glisse hyper réaliste. Des tas de pièces d'équipement vous attendent dans la montagne. Débloquez des planches, des gants et même des cassettes pour explorer les pistes avec style ! Vous pouvez aussi décompresser dans votre chalet, y inspecter votre équipement ou préparer votre prochaine sortie. Débloquez toutes les chansons et créez votre liste de lecture pour fouler la poudreuse sur des musiques d'enfer ! YUKI (19,99 €) (1,87 Go) (anglais) (M) - PEGI 7 (22 juillet 2021)

YUKI est un mélange optimiste des genres de jeux bullet-hell et roguelike en VR, dans un univers d'anime incroyable. Entrez dans l'imagination débridée d'un enfant et volez à travers des mondes multidimensionnels en tenant son personnage d'action préféré, Yuki. Utilisez vos mains pour faire voler Yuki et esquiver les balles et les obstacles qui croisent votre chemin ! Vibrez au son d'une musique envoûtante pendant que vous manœuvrez dans chacun des nouveaux niveaux de jeu envoûtants tout en éliminant les méchants Yokaliens.

III - Pack Expériences électrisantes : 49,99 € -33 % 74,97 €





Face Your Fears 2 (19,99 €) (2,2 Go) (français) (M) (3,7/5) - PEGI 18 (21 mai 2019)

Découvrez l'histoire tragique de la famille Harvest en explorant leur maison depuis longtemps abandonnée. Plongez-vous dans une aventure à vous glacer le sang et révélez une longue histoire de terreur. Tetris Effect: Connected (22,99 € 29,99 € -23 %) (2,95 Go) (français) (C) (4,8/5) - PEGI 3 (14 mai 2020)

Jouer à Tetris en totale immersion dans un monde virtuel coloré. Ajoutez une bande-son qui assure et vous avez la plus originale façon de jouer à Tetris. Aussi addictif que l'original, vous risquez de partir pour de nombreuses sessions. Red Matter (29,99 €) (1,4 Go) (Français) (C) (4,7/5) - PEGI 12

Red Matter est une aventure narrative qui se déroule dans une Guerre Froide dystopique. Vous jouerez le rôle de l'agent Epsilon, un astronaute de l'Union Atlantique qui sera envoyé dans une base abandonnée sur Rhéa, une lune de Saturne. Votre mission: récupérer des informations sur les enquêtes que la Volgravie menait dans ce sombre endroit. Mais au fur et à mesure que l'aventure progresse, le joueur devra relever le défi compliqué de discerner ce qui est réellement caché dans la base et découvrir l’ampleur de ses mystères.

Duo Packs de la semaine (promos se finissant vendredi 4 février à 18 H) :

I - Duo Pack Jeux d’espionnage 33,35 € -44 % 59,98 €





Phantom: Covert Ops (29,99 €) (3,40 Go) (TEST) (VOSTFR) (M) (4,2/5) - PEGI 16 (25 juin 2020)

Vous êtes un Phantom, un redoutable soldat d'élite des forces spéciales qui ne dispose que d'une nuit pour éviter une guerre totale. Déployé dans une zone marécageuse hostile et lointaine à bord de votre kayak militaire, utilisez des armes pour neutraliser la menace ennemie. Espire 1: VR Operative (29,99 €) (3,74 Go) (VOSTFR) (M) (4,2/5) - PEGI 16 (22 novembre 2019)

Espire 1: VR Operative place les joueurs dans le rôle d'opérateurs de drone du futur. Incarnez des agents d'Espire, et utilisez du matériel de VR dernier cri pour contrôler à distance le modèle 1 d'Espire, depuis votre « tour de contrôle ».

II - Duo Pack Battez-vous comme un ninja 26,99 € - 32 % 39,98 €





Sairento VR : Untethered (19,99 €) (2,05 Go) (français) (I) (4,3/5) - PEGI 18 (27 juin 2019)

Jeu de combat qui vous plonge dans la peau d'un cyber-ninja. Conçu pour la réalité virtuelle, le gameplay offre des possibilités comme faire des quadruples sauts, des courses murales, des glissades puissantes, des retournements arrière et même de ralentir le temps. Le panel des armes est assez large et permet de manier des katanas, des armes à feu, des arcs, des glaives à lancer, des shurikens ou encore des kunais. Un must have ! Ninja Legends (19,99 €) (1,19 Go) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 16

Faites l'expérience de l'action sanglante dans des environnements de réalité virtuelle immersifs. Les ninjas ennemis utiliseront des attaques de groupe coopératives pour vous envahir et vous entourer. Vous devrez attaquer et bloquer à 360° pour arriver à survivre.

Promo Ring in the Year of the Tiger (promos se finissant dimanche 6 février à 19 H) :



Pour rappel, l'Oculus Quest 2 est disponible et vous pouvez l'acheter sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon.