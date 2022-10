God of War Ragnarök : une illustration familiale avec Thor façon manga partagée par Sui Ishida

Outre les portages PC de jeux des PlayStation Studios, la prochaine grosse exclusivité de Sony Interactive Entertainment sur ses consoles sera bel et bien God of War Ragnarök, qui est passé gold en fin de semaine dernière. Pas de communication intense pour le moment, son dernier trailer en date se suffisant de toute manière à lui-même pour hyper les joueurs, mais nous avons droit ce mardi à une étonnante illustration partagée sur Twitter par Santa Monica Studios.

En partenariat avec le studio, l'artiste japonais Sui Ishida (@sotonami) derrière Tokyo Ghoul a eu l'occasion de réaliser ce visuel dans un style manga vraiment classe, qui dépeint toute la petite famille de Thor. Celui qui jusqu'à présent est posé en tant que principal adversaire de Kratos dans cet épisode, sans oublier Freya bien sûr, est littéralement mis en avant, tenant Mjölnir en main. Derrière lui, nous retrouvons ses fils Baldur, Magni et Modi que nous avons envoyés au Valhalla dans God of War (2018), ainsi que deux femmes que nous supposons être sa fille Thrúðr et sa femme Sif. Et évidemment, l'ombre de son père Odin plane, lui qui est encapuchonné tout au fond et que nous avons sans doute vu apparaître dans la bande-annonce narrative, débarquant chez Kratos (décidément, toute la famille s'invite chez lui sans prévenir...), sans parler de ses deux corbeaux Hugin et Munin.

God of War Ragnarök est pour rappel attendu le 9 novembre sur PS5 et PS4. Vous pouvez le précommander à la Fnac dès 69,99 €.

