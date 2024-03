Les 5 MMORPG à suivre en 2024

D’une grande richesse narrative, ils se distinguent par la complexité de leurs systèmes de jeu et la profondeur de l’immersion qu’ils offrent. Aventures épiques, quêtes héroïques chacun peut forger sa propre légende.

L’apport des jeux pour le cognitif

La force d’un jeu vidéo, c’est d’offrir une évasion unique et imaginaire, loin de la réalité. C’est une source de divertissement, de défis intellectuels et de socialisation. Ils stimulent la créativité, améliorent la coordination œil-main et peuvent même avoir des effets bénéfiques sur la prise de décision et la résolution de problèmes. Ils permettent de construire des communautés en partageant des intérêts communs.

Le parallèle avec les jeux de casino online est évident. En jouant par exemple au blackjack live sur une plateforme, les joueurs encouragent le développement de compétences telles que la concentration, la prise de décision stratégique et le calcul des probabilités. Jouer au blackjack nécessite de la mémoire pour se souvenir des cartes et de la stratégie de base. Il faut aussi faire preuve de la vitesse de réflexion pour prendre des décisions rapides et efficaces. Les jeux, en général, ont donc beaucoup à offrir sur le terrain du cognitif.

Quels sont les MMORPG les plus impressionnants pour cette année 2024 ?

1 – World of Warcraft, un univers en perpétuelle évolution

Depuis son lancement en 2004, World of Warcraft (WoW) a su captiver des millions de joueurs grâce à son univers riche et immersif. Développé par Blizzard Entertainment, WoW est devenu le MMORPG le plus populaire. Le thème principal explore la planète Azeroth. Les joueurs incarnent des personnages de différentes races et classes, participent aux quêtes, explorent des donjons, combattent dans des arènes PvP, et bien plus encore.

Chaque extension apporte son lot de nouveautés dans les contenus ou les mécaniques. WoW a débuté avec le jeu de base en 2004 et s’est enrichi au fil des ans.

2007 : The Burning Crusade

2008 : Wrath of the Lich King

2010 : Cataclysm

2012 : Mists of Pandaria

2014 : Warlords of Draenor

2016 : Legion

2018 : Battle for Azeroth

2020 : Shadowlands

2022 : Dragonflight

2 - Palia, un monde convivial

L’univers de Palia est chaleureux et accueillant. Le jeu repose sur un monde fantasy coloré où l’humanité a disparu pour des raisons inconnues. Les joueurs sont invités à l’explorer, à étudier les anciennes ruines et à mener des quêtes.

Palia encourage la coopération et la cohabitation entre les joueurs, les invitant à construire leur propre maison et à vivre leur propre vie dans ce monde fantastique. Depuis son lancement, Palia a bénéficié de plusieurs mises à jour importantes, enrichissant constamment l’expérience de jeu :

Patch : introduit un nouveau Temple des Racines, ajoute de puzzles et des secrets cachés

Mise à jour de printemps : permet de récolter des graines pour les planter dans leur jardin virtuel

Patch : ajoute de nouvelles options de restauration exclusives et de pièces de décoration pour le Nouvel An Luna

3 - Trône et Liberté, aventure et stratégie au programme

Trône et Liberté est un MMORPG qui invite les joueurs à explorer l’immense monde de Solisium, un univers en constante évolution où l’aventure et la stratégie se rencontrent. Le jeu se déroule dans une seule zone gigantesque, comprenant des sections en surface et des donjons souterrains.

Dans Trône et Liberté, vous pouvez gravir des montagnes, étudier les cieux et traverser de vastes plaines, tout en changeant votre façon de combattre pour survivre et remporter la victoire. Depuis son lancement, Trône et Liberté a bénéficié de plusieurs mises à jour significatives :

Extension de l’espace de sac : pour augmenter l’espace de sac et améliorer la capacité à transporter des objets

Mise à jour des compétences et de l’interface : ajout de la traduction automatique dans le chat pour faciliter la communication entre les joueurs

4 – Protocole Bleu, de l’action dans un univers Manga

Protocole Bleu, connu sous le nom de Blue Protocol dans sa version originale, est un RPG d’action multijoueur qui plonge les joueurs dans un univers inspiré des animes japonais. Publié par Amazon Games, il propose une aventure épique où vous devenez le héros de votre propre histoire.

L’univers de Protocole Bleu est vaste et dynamique, doté d’un système de combat riche en action et d’une personnalisation poussée des personnages. Depuis son lancement, Protocole Bleu a reçu plusieurs mises à jour importantes dont :

Ajout de Classes : introduction de nouvelles classes de personnages

Système des Échos : un système unique permettant d’acquérir une variété d’adversaires et de les utiliser en combats, avec certains Échos obtenus en récompense de gros défis

5 – Dune, survie et stratégie

Le jeu vidéo Dune : Awakening plonge les joueurs dans l’univers aride et impitoyable d’Arrakis, la seule planète connue pour abriter l’Épice, la ressource la plus précieuse. Inscrit dans la continuité de la saga Dune, il se déroule 8 ans après les événements de Dune 2.

Les joueurs incarnent un exploitant d’Épices au service des Bene Gesserit, qui, suite au crash de leur vaisseau de transport, se retrouve seul survivant et doit faire face aux défis d’Arrakis. Le jeu s’articule autour de la guerre sainte qui a causé des milliards de morts. Vous devrez naviguer entre alliances et rivalités pour percer les mystères de la planète.

Dune : Awakening est toujours en attente… Nul doute qu’il sera le succès de 2024. Préparez-vous !