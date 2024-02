Silent Hill 2 : des infos rassurantes sur le remake du survival-horror culte

N’est pas Capcom qui veut de toutes façons; eux ont réussi à s’inspirer de RÉS 4 sans le singer totalement, ils ont amener leurs pattes, pas simplement de plus belles textures.

Konami je ne leur fait aucune confiance, le remake de MGS3 semble être un bête copier/coller (avec les voix de l’époque même pas réenregistrées lol), et ce qu’on a a vu de Silent Hill 2 l’autre jour, au secours quoi: la proportion du héros semble grotesque et anguleuse, ses clips de bâtons tombent à l’eau, les monstres n’ont pas l’air effrayant…

Vu la nullité de la mise en scène pour ce trailer sense donné envie, je ne vois pas pourquoi sur le jeu ils auraient réussi à créer quelque chose de mieux, c’est révélateur, ils sont juste médiocres.

Dommage, Konami n’existe plus depuis le départ de Kojima et la team Silent Hill de toutes façons.