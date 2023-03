Meta Quest Pro : Meta lève le voile sur son nouveau tarif et console comme il le peut les premiers acheteurs

Meta a récemment annoncé la généreuse baisse de prix de ses Quest 2 et Pro, mais jusqu'alors, le tarif de ce dernier n'était pas encore connu dans nos contrées. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2023 et le rideau est levé. Alors, à quoi faut-il s'attendre ?

Affiché à sa sortie au prix de 1 799 € de notre côté de l'Atlantique, voilà que le porte-étendard des Meta Quest voit son prix baisser officiellement, et ce de façon drastique pour le plus grand bonheur de ceux qui étaient passés à côté pour des raisons budgétaires évidentes, mais aussi au grand dam des premiers acheteurs.Le fleuron de la marque subit donc une baisse tarifaire de l'ordre de 33 %, le faisant tomber à 1 199 €. C'est un effort financier conséquent de la part de Big Blue, mais la majorité des gens verront surtout ici une stratégie commerciale un brin bancale et de mauvais augure.

Le nouveau tarif du Quest Pro est très correct selon nous, sachant qu'il est équipé de ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour un casque autonome sur son segment. Il embarque une puce Snapdragon XR2+, des lentilles pancake, surement les meilleures du marché, un FOV très appréciable, un design agréable à l'œil et très contenu, mais aussi des atouts indéniables, qu'il est difficile de faire condenser dans 1 199 €. Il s'agit bien sûr des nouveaux contrôleurs autonomes, de l'Eye Tracking (quasiment inutilisé, nous vous l'accordons) et du suivi de la bouche.

Cependant, notre interrogation se porte sur le choix de Meta de l'avoir vendu à prix d'or dès le début, fermant donc les portes à de très nombreux acquéreurs et ayant fait taire la hype. Son prix bradé le rend dorénavant accessible dans son positionnement et ses prestations, mais le Quest 3, qui devrait être annoncé aux alentours de 500 à 600 euros fin 2023, devrait trouver un public bien plus conséquent. Même si ce dernier s'affranchissait du tracking des yeux et de la bouche, il posséderait toutefois une meilleure définition et une puce Snapdragon XR2 Gen 2 presque deux fois plus performante que ce que proposent les Quest 2 et PICO 4. Le Quest Pro aurait-il été tué dans l'œuf ?

Mais quid des personnes l'ayant acheté plein pot ? Eh bien, rien n'a été dévoilé officiellement, mais le support Meta (support@oculusvr.com) est à l'écoute de vos plaintes et, sans hésiter, devrait vous proposer 95 € (90 € dans la capture) de crédit pour le Meta Quest Store (à utiliser sous 1 an). Nous saluons ce geste commercial et de manière générale le SAV Meta qui continue à prouver qu'il est bon, même très bon. Il ne s'agit que d'une bien maigre consolation, surtout que nous sommes donc loin des fameux 33 % perdus au change le jour J. Obtenir un avoir pour l'achat du Quest 3 aurait été plus pertinent de notre point de vue et aurait facilité notre adhésion à ce futur casque, mais que voulez-vous... De nombreux internautes ont pu obtenir « réparation ». Il ne s'agit en rien d'un caractère exceptionnel comme le mentionne le mail.