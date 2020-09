24H sur GAMERGEN.COM : des PS5 en or, la Xbox Series S officialisée, et un Hyrule Warriors annoncé

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 8 septembre 2020 ?

Truly Exquisite va proposer des PS5 en or, la firme a ouvert les précommandes, les prix ont été révélés. À côté de cela, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a été annoncé sur Switch, et diverses informations sur Kena: Bridge of Spirits ont été partagées.

Dans le reste de l'actualité, une mise à jour 1.04 pour la version PC de Horizon: Zero Dawn a été diffusée, Nintendo ne communiquera pas sur The Legend of Zelda: Breath of the Wils 2 avant un moment, The Last of Us Part II a eu droit à un patch 1.07, Tetsuya Nomura fait du teasing concernant la licence Kingdom Hearts, un brevet pour un Joy-Con seul a été découvert sur la Toile, et Code Lyoko débarque sur Netflix.

Pour finir, ne loupez pas toutes les news se penchant sur la Xbox Series S :