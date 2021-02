Ce week-end sur GAMERGEN.COM : Hot Wheels Unleashed en fuite, un trailer de Zack Snyder's Justice League, et du gameplay de Kimetsu no Yaiba

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 13 et dimanche 14 janvier 2021 ?

Petite fuite fort sympathique, nous apprenons qu'un certain Hot Wheels Unleashed s'invitera sur consoles et PC. À côté de cela, une nouvelle bande-annonce de Zack Snyder's Justice League est disponible, et du gameplay de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan a été partagé.

Dans le reste de l'actualité, l'évènement Lucky Lantern de Rocket League a fait son retour, du contenu supplémentaire pour The Division 2 est en développement, RICO London a été annoncé, nous nous sommes penchés sur les nouveautés à venir dans Star Wars: Squadrons, Grezzo est en train de concevoir un nouveau jeu, et des vinyles phosphorescents de Shenmue III verront le jour.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment : TEST de GORN : du sang pour sang gore à la sauce cartoonesque délirante !