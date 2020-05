24H sur GAMERGEN.COM : les soldes Days of Play, du neuf dans Pokémon Épée et Bouclier, et Final Fantasy XIV gratuit sur PS4

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 22 mai 2020 ?

Avis aux petites bourses, Sony Interactive Entertainment a lancé une nouvelle campagne, Days of Play, pour mettre la main sur différentes choses à petit prix. À côté de cela, différents contenus sympathiques sont distribués dans Pokémon Épée et Bouclier, et Final Fantasy XIV est actuellement gratuit sur PS4 pendant quelques jours.

Dans le reste de l'actualité, Animal Crossing: New Horizons a eu droit à une mise à jour 1.21, la presse anglophone s'est penchée sur Maneater, d’après Digital Foundry, Saints Row: The Third Remastered est « l'un des meilleurs remasters » de cette génération, la prochaine mise à jour de The Crew 2 a été dévoilée, nous nous sommes attardés sur les sorties de la semaine sur Disney+, Resident Evil Resistance a accueilli un patch 1.06, Gran Turismo Sport est passé en 1.59, et plusieurs titres ont rejoint le catalogue de GeForce NOW.

