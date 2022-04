Meta Quest Gaming Showcase 2022 : le récapitulatif des annonces du MQGS !

Ce jour, 20 avril 2022, avait lieu le Meta Quest Gaming Show dédié à l'annonce de jeux pour l'Oculus Quest 2 mais aussi, étrangement, du Rift S. L'évènement n'aura, comme toujours, duré que trente petites minutes, mais le contenu était assez chargé avec une bonne douzaine d'annonces. En plus des jeux, un nouvel environnement, appelé Crystal Atrium, a été montré via son utilisation comme décor du show.

Les plus observateurs auront remarqué que le « One More Thing », Ghostbuster VR, est un jeu Sony et qu'il arrive sur le Meta Quest. Il aurait pourtant fait une belle exclusivité pour le PSVR 2. Cela voudrait-il dire que le casque de Sony ne sortira pas cette année et que ce jeu ne pouvait donc pas attendre sa sortie ? A suivre...

Vous pouvez retrouver les annonces via notre live ci-dessous à l'exception de celle concernant Bonelab qui a dû être coupée suite à un strike de la part de Studio71_2_4 (gestionnaire de droits d'auteur en mode serial striker) sans que le studio Stress Level Zero ne daigne avoir l'obligeance de nous répondre et tenter de nous aider :





