VR : les bons plans de la semaine sur les jeux (8 au 14 mai 2023)

Meta Quest Store

Les packs



Dans le mille (74,97 € -33 % 49,99 €) : Crisis Brigade 2 + Robo Recall Unplugged + In Death Unchained



Crisis Brigade 2 reloaded (14,99 €) (4,4 Go) (anglais) (4,5/5) - PEGI 18 (28 janvier 2021) (QGO optimisé)

Crisis Brigade 2 reloaded, c'est couvrir, pointer et tirer, de l'action pure et rapide. Des fusillades intenses, des armes puissantes, des niveaux difficiles, des ennemis féroces... Comme les machines d'arcade classiques des années 90, mais avec l'immersion dont seule la réalité virtuelle est capable.



Robo Recall: Unplugged (29,99 €) (3,47 Go) (français) (I) (4,1/5) - PEGI 7 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

C'est un jeu de tir à la première personne pensé pour la réalité virtuelle et rempli d'action avec un gameplay viscéral et un système de scoring addictif. Avec des graphismes superbes, des combats immersifs, une jouabilité excellente et qui défoule, ce jeu est un incontournable pour les fans de jeux de tir à la première personne.



In Death: Unchained (2,4 Go) (anglais) (C) (4,7/5) - PEGI 12 (23 juillet 2020) (QGO optimisé)

Combattez à travers les châteaux flottants de la fantaisie médiévale pour restaurer l'harmonie dans la désolation, le paradis, le purgatoire et l'enfer. Faites pleuvoir des flèches contre les âmes abandonnées et les créatures angéliques qui ont pris le contrôle de l'au-delà.



Combat Féroce (59,97 € -33 % 39,99 €) : Jurassic World Aftermath + Resist + Broken Edge



Jurassic World Aftermath (29,99 €) (2,36 Go) (anglais) (M) (4,1/5) - PEGI 12 (QGO optimisé)

Jurassic World Aftermath est un jeu de survie dans un complexe de recherche infesté par des dinosaures. Chargés de récupérer des informations cruciales, nous nous écrasons sur l'île d'Isla Nublar après la chute de Jurassic World et il faut arriver à en sortir vivant !



Resist (19,99 €) (1,65 Go) (anglais) (cloud-saving) (C) - PEGI 12 (11 novembre 2021) (QGO optimisé)

Resist est un RPG d'action solo conçu exclusivement pour Quest. Avec un système de swing cinétique, des combats intenses et une histoire entièrement immersive, Resist est l'expérience VR que vous attendiez. Un avenir dystopique. Un régime autoritaire. Une histoire de violence, d'intrigue et d'espoir. Balancez-vous des gratte-ciels imposants et combattez des ennemis mortels tout en combattant pour libérer votre ville du mal qui la consume. Vous inclinerez-vous devant les forces de l'oppression ? Ou aurez-vous la force de résister ?

Broken Edge (9,99 €) (1,2 Go) (français) (M) (4,2/5) - PEGI 7 (17 novembre 2022) (QGO optimisé)

Broken Edge est un jeu de combat à l'épée de type fantasy, en 1c1 et en réalité virtuelle, dans lequel vous incarnez des épéistes historiques. Combinez les techniques qui leur sont propres avec un système de combat aussi affûté que votre épée pour vaincre vos adversaires en ligne !



Sensations fortes (69,97 € -39 % 41,99 €) : Ultrawings 2 + Golf 5 Club + Carve Snowboarding



Ultrawings 2 (24,99 €) (1,60 Go) (VOSTFR) (M) - PEGI 16 (3 février 2022) (QGO optimisé)

Plus de douze types de missions différents ! Passez du combat aérien en avion de chasse à l'éclatage de ballons avec un pistolet à fléchettes tout en pilotant un ULM, en un clin d'œil.



Golf 5 eClub (19,99 €) (1,37 Go) (anglais) (C) - PEGI 3 (13 août 2021) (QGO optimisé)

Voici Golf 5 eClub, une expérience de golf véritablement immersive - swing réel, handicap réel et compétitions réelles partout dans le monde. Notez que le jeu est en anglais, mais c'est compréhensible pour qui fait du golf. Le jeu demande une « manette de type console » pour être joué, mais c'est une erreur et il fonctionne très bien (heureusement !) avec les Oculus Touch.



Carve Snowboarding (19,99 €) (2,44 Go) (français) (M) (4/5) - PEGI 3 (27 mai 2021)

Le créateur de 1080 Snowboarding est de retour dans une nouvelle expérience de snowboard ! Dévalez les pistes et découvrez un jeu d'arcade de glisse hyper réaliste. Des tas de pièces d'équipement vous attendent dans la montagne. Débloquez des planches, des gants et même des cassettes pour explorer les pistes avec style ! Vous pouvez aussi décompresser dans votre chalet, y inspecter votre équipement ou préparer votre prochaine sortie. Débloquez toutes les chansons et créez votre liste de lecture pour fouler la poudreuse sur des musiques d'enfer !



Comédie Cosmique (59,98 € -44 % 33,26 €) : Cosmonious High + Trover Saves the Universe



Cosmonious High (29,99 €) (3,2 Go) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 3 (31 mars 2022) (QGO optimisé)

Bienvenue à Cosmonious High, un lycée extraterrestre qui n'a pas du tout le moindre dysfonctionnement, promis! Après un atterrissage catastrophe pour une rentrée, débloque des pouvoirs, explore tous les recoins du bâtiment et découvre la source des dysfonctionnements pour sauver le lycée du chaos cosmique.



Trover Saves the Universe (29,99 €) (3,4 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 16 (18 juin 2020) (QGO optimisé)

Du co-créateur de Rick et Morty, Trover Saves The Universe est dans la même veine humoristique. Nos chiens ont été volés par un fou à bec qui les a enfoncés dans ses orbites pour utiliser leur essence vitale afin de détruire l'univers.



Les jeux à l'unité

Pistol Whip (29,99 € -43 % 16,99 €) (1,3 Go) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 12 (7 novembre 2019) (QGO optimisé)

Inspiré par des films d’action vénérés comme John Wick et Equilibrium, Pistol Whip harmonise élégamment l’énergie battante d’un jeu de rythme avec un gameplay explosif de jeu de tir à la première personne. Voyagez à travers un enfer cinématographique alimenté par une bande sonore vertigineuse pour devenir le héros d’action ultime.



Moss (19,99 € -40 % 11,99 €) (2,64 Go) (français) (C) (P) (4,9/5) - PEGI 7 (QGO optimisé) lire test

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique, indispensable.



Clash of Chefs VR (19,99 € -30 % 13,99 €) (1,75 Go) (français) (C) - PEGI 3 (16 septembre 2021) (QGO optimisé)

À vos plats, prêts, cuisinez ! Clash of Chefs VR est un jeu de cuisine qui mettra vos talents culinaires à l’épreuve. Jouez à 80 niveaux en solo ou mesurez-vous à de vrais adversaires en multijoueur avec 4 restaurants vous proposant chacun ses propres recettes et ingrédients. Préparez les commandes, servez-les et balancez les restes sur vos opposants pour atteindre les sommets du monde gastronomique.



Zero Caliber: Reloaded (24,99 € -36 % 15,99 €) (3,80 Go) (anglais) (M) (4,5/5) - PEGI 16 (QGO optimisé)

Vous vous retrouverez dans des États-Unis ravagés par la guerre et dystopiques en tant que soldat OSA nouvellement enrôlé. Que signifie OSA ? Les États extérieurs d'Amérique, le dernier bastion de l'espoir. Des missions narratives sur le chemin de votre objectif ultime : sauver l'humanité.



Fruit Ninja (14,99 € -33 % 9,99 €) (749 Mo) (français) (C) (3,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Le classique jeu mobile a été complètement repensé pour la réalité virtuelle. Une immersion totale pour un fun absolu. Idéal pour se défouler quelques minutes.



Warplanes: Battles over Pacific (19,99 € -25 % 14,99 €) (760 Mo) (français) (I) (4,4/5) - PEGI 7 (11 août 2022) (QGO optimisé)

Warplanes: Battles over Pacific ouvre le prochain chapitre de l'histoire de l'aviation. Devenez un pilote de la Seconde Guerre mondiale et prenez part à la campagne contre l'Empire du Japon. La suite du jeu à succès Warplanes: WW1 Fighters, fait passer les combats de chiens à un niveau supérieur.



Ragnarock (24,99 € -40 % 14,99 €) (1,8 Go) (anglais) (C) - PEGI 12 (21 octobre 2021) (QGO optimisé)

Dans ce jeu de rythme VR solo/multijoueur, nous incarnons un capitaine viking participant à une course de drakkars. Avec deux marteaux, il faut écraser les runes qui arrivent en rythme sur de la musique viking épique. Ragnarock est facile à jouer, difficile à maîtriser. Seuls les joueurs les plus expérimentés pourront récolter toutes les médailles d'or, battre les meilleurs scores et graver leur nom en haut du classement.



Real VR Fishing (19,99 € -30 % 13,99 €) (771,2 Mo) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3 (12 septembre 2019) (QGO optimisé)

Faites le grand saut : découvrez l'univers passionnant de la pêche, ou détendez-vous et admirez le paysage. Découvrez les meilleurs coins de pêche du monde entier dans Real VR Fishing. Participez à des parties de pêche à plusieurs en multijoueur, ou profitez du calme du mode solo.



Job Simulator (19,99 € -30 % 13,99 €) (1,67 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Dans un monde où les robots occupent tous les emplois des humains, entrez dans le « Job Simulator » et découvrez les joies du boulot. Notez que le jeu démarre en anglais et que les sous-titres ne sont disponibles que dans les différents modules après activation manuelle. Les indications écrites ne sont d'ailleurs pas traduites.



A Township Tale (9,99 € -25 % 7,49 €) (886 Mo) (anglais) (M) (voir test) - PEGI 16 (13 juillet 2021) (QGO optimisé)

Rassemblez vos amis pour explorer un monde oublié, rempli d'aventures, de dangers et de secrets anciens. Découvrez une ville abandonnée que vous transformerez en sanctuaire dans ce pays sauvage et indompté. Voyagez à travers un vaste monde médiéval fantastique rempli de mystères et de secrets anciens. Préparez-vous pour votre prochaine aventure en maîtrisant un système d'artisanat approfondi pour créer des équipements impressionnants, et donnez vie à votre style grâce à notre vaste gamme de tenues dont vous choisissez les couleurs.



The Thrill of the Fight (9,99 € -30 % 6,99 €) 1,12 Go) (anglais) (cloud-saving) (cross-buy) (4,9/5) - PEGI 16 (24 octobre 2019) (QGO optimisé)

Un jeu de boxe axé sur l'authenticité. Entrez dans une salle de sport virtuelle et affrontez une série de challengers uniques avec leurs propres styles et techniques. Utilisez le timing et les compétences pour décocher le coup de grâce. Évitez les balançoires, les coups de terre et les coups de poing pour devenir le roi du ring.



Synth Riders (24,99 € -28 % 17,99 €) (2,36 Go) (anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 12 (31 octobre 2019) (QGO optimisé)

Laissez la musique vous émouvoir dans Synth Riders, un jeu de rythme de danse freestyle avec prise en charge officielle de chansons personnalisées et une communauté florissante.



Gorn (19,99 € -20 % 15,99 €) (760 Mo) (français) (M) (17/20) - PEGI 18 (28 janvier 2021) (QGO optimisé) Lire test

GORN est un simulateur de combats de gladiateurs en VR particulièrement violent, conçu par Free Lives, les développeurs de Broforce et Genital Jousting.



Eleven Table Tennis (29,99 € -25 % 22,49 €) (717 Mo) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (27 février 2020) (QGO optimisé)

Simulateur de tennis de table, il est possible de jouer contre des adversaires en ligne ou de s'entraîner contre l'IA. Avec une physique conçue pour être aussi réaliste que possible vous oublierez vite que vous êtes en réalité virtuelle.



Creed: Rise to Glory (29,99 € -20 % 23,99 €) (996 Mo) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 16 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

De jeune challenger à boxeur international, vivez l'ascension irrésistible d'Adonis Creed dans un univers immersif inspiré des films de la saga Creed.



The Climb 2 (29,99 € -46 % 16,12 €) (4,20 Go) (français) (M) (4,5/5) - PEGI 3 (4 mars 2021) - Lire notre test (QGO optimisé)

Cette suite reprend les bases installées par The Climb en apportant un nouvel environnement, la ville. Escalader des gratte-ciels est donc maintenant possible et porte le nombre de courses possibles à 15 qui sont toutes nouvelles, même celles dans les environnements existants auparavant.



Gun Club VR (19,99 € -30 % 13,99 €) (19,99 €) (1,4 Go) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 7 (18 juillet 2019) (QGO optimisé)

Jeu de tir sur cible qui offre un réalisme impressionnant, de nombreuses armes et accessoires à débloquer. Un incontournable.



The Climb (29,99 € -40 % 17,99 €) (1,64 Go) (français) (M) (4,4/5) - PEGI 3 (3 décembre 2019) (QGO optimisé)

Ressentez toutes les sensations fortes de l'escalade libre extrême en solo. Grimpez des hauteurs vertigineuses, explorez des cavernes et découvrez des raccourcis. Atteignez le sommet plus rapidement que vos amis pour signer les meilleurs temps dans les classements. Parcourez de superbes environnements, dont les Alpes, l'Asie du Sud-est et le Sud-ouest américain.



After the fall (29,99 € -38 % 18,46 %) (4,0 Go) (français) (C) - PEGI 18 (9 décembre 2021) (QGO optimisé) - Lire notre test

Bienvenue dans « The Line »... Des décennies se sont écoulées depuis que l'apocalypse a transformé le Los Angeles des années 1980 en une friche enneigée, envahie par des morts-vivants mutants. Commençant dans un camp souterrain avec jusqu'à 32 autres joueurs survivants, vous prenez les armes en tant que nouveau Harvest Runner. Votre mission ? Aventurez-vous au-dessus du sol pour étendre la portée de The Line dans la ville et permettre à l'humanité de survivre un jour de plus.



The Room VR: A Dark Matter (29,99 € -40 % 17,99 €) (2,32 Go) (français) (C) (4,9/5) - PEGI 7 (26 mars 2020) (QGO optimisé)

La disparition d'un égyptologue de renom au British Institute of Archaeology de Londres en 1908 nous conduit à mener une enquête de police dans des lieux énigmatiques et mystiques où la frontière entre réalité et illusion n'est plus très claire. Une enquête passionnante, un gameplay intuitif et des graphismes qui font plaisir aux rétines. Dans le genre, c'est un incontournable.



Surgineer (9,99 € -30 % 6,99 €) (375 Mo) (anglais) (C) (3,2/5) - PEGI 18 (27 octobre 2022) (QGO optimisé)

Avez-vous déjà rêvé d'être un vrai chirurgien ? Eh bien... ce n'est pas ici que vous allez l'apprendre. Bienvenue dans le simulateur de chirurgie le plus irréaliste où chacun peut instantanément devenir un terrible médecin. Vous devrez résoudre des procédures chirurgicales hilarantes allant de la réanimation cardio-pulmonaire à la transplantation cérébrale, en passant par l'extraction d'œufs d'extraterrestres d'un pauvre patient à l'aide d'un bras robotisé !



Vacation Simulator (29,99 € -38 % 18,46 €) (1,86 Go) (VOSTFR) (C) (4,7/5) - PEGI 3 (QGO optimisé)

Bienvenue au Vacation Simulator, un ersatz de vacances inspiré par de vrais humains qui se la coule douce et programmé par les robots démiurges de Job Simulator, en boulons et en servomoteurs.



Contractors (19,99 € -20 % 15,99 €) (11,09 Go) (français) (I) (4,2/5) - PEGI 18 (3 décembre 2020) (QGO optimisé)

Contractors VR est un FPS de guerre en réalité virtuelle multijoueur et compétitif. Découvrez un champ de bataille en réalité virtuelle perfectionné, avec des combats intenses, des missions en coop, des armes létales et un équipement personnalisable.



Premium Bowling (19,99 € -48 % 10,28 €) (560 Mo) (VOSTFR) (C) (4,1/5) - PEGI 3 (4 juin 2020)

Premium Bowling est l'expérience la plus proche d'une véritable partie de bowling. Démarrez la partie et profitez d'une partie à dix quilles dans votre salon ! Jouez des compétitions en multijoueur, tentez de briser des records quotidiens et hebdomadaires et montez au classement des joueurs et des ligues de bowling.



LES MILLS BODYCOMBAT (29,99 € -38 % 18,46 €) (4 Go) (anglais) (M) (4,6/5) - PEGI 3 (2 février 2022) (QGO optimisé)

Nous sommes en mission pour créer une planète en meilleure forme. Rejoignez-nous. Faites de l'exercice à la maison avec une application de fitness haut de gamme. LES MILLS, le leader mondial du fitness, vous fait vivre l'expérience du BODYCOMBAT dans votre casque VR avec un vaste panel d'exercices, un encadrement de qualité, une mécanique innovante et différentes intensités.



The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2 : Retribution (39,99 € -16 % 33,49 €) (15 Go) (C) (VOSTFR) (4,6/5) - PEGI 18 (1er décembre 2022) (QGO optimisé)

Votre visite de La Nouvelle-Orléans morte-vivante dans The Walking Dead: Saints & Sinners continue avec ce nouveau chapitre de l'histoire pour votre Touriste. L'homme à la hache est à votre poursuite et il ne semble pas vouloir s'arrêter. La Tour tente de prendre le contrôle total de la ville. Découvrez le lien entre ces nouvelles menaces avant qu'il ne soit trop tard.



Medal of Honor: Above and Beyond (39,99 € -30 % 27,99 €) (41,02 Go) (VOSTFR) (C) - PEGI 16 (15 novembre 2021)

Enfilez les bottes d'un agent de l'OSS et aventurez-vous aux confins d'une Europe déchirée par la guerre dans « Medal of Honor: Above and Beyond ». Laissez-vous captiver par une campagne solo explosive et des matchs multijoueurs frénétiques qui vous plongeront au cœur des échauffourées lors des plus grands moments historiques de la Deuxième Guerre mondiale.



Red Matter 2 (29,99 € -20 % 23,99 €) (5,8 Go) (français) (C) (voir test) - PEGI 12 (18 août 2022) (QGO optimisé)

Red Matter 2 se situe pendant une guerre froide dystopique ayant lieu à la suite à Red Matter. C'est l'histoire de personnes piégées dans une réalité créée par leurs dirigeants qui se rebellent contre leur destin et se battent pour ce qu'ils pensent juste. Embarquez pour le voyage d'une vie jusqu'aux confins du système solaire. Vous allez remettre en question toute votre réalité face à une matière rouge plus déchaînée que jamais.



The Walking Dead: Saints & Sinners (39,99 € -30 % 27,99 €) (8,4 Go) (cross-buy) (cloud-saving) (hand tracking) (C) (VOSTFR) (4,8/5) - PEGI 18 (13 octobre 2020) (QGO optimisé)

Marcher au milieu des zombies, survivre avec peu de choses, trouver de quoi crafter des armes et autres choses utiles, c'est le quotidien dans ce survival qui exploite très bien la puissance du Quest 2. Un must have.



SuperHot VR (24,99 € -20 % 19,99 €) (1,96 Go) (français) (M) (4,8/5) - PEGI 7 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

Ce FPS sauce Matrix est sans doute l'un des meilleurs jeux en réalité virtuelle. Ici, le terme « Bullet Time » prend tout son sens.



Green Hell VR (29,99 € -33 % 19,99 €) (3 Go) (français) (M) (voir test) - PEGI 16 (7 avril 2022) (QGO optimisé)

Vous vous retrouvez au milieu d'une dangereuse jungle infestée de prédateurs avec pour seule compagnie votre fidèle montre connectée, un sac à dos et un guide de survie. Débrouillez-vous ! La VR rend la fabrication encore plus réaliste puisque vous devez trouver les éléments adaptés et les assembler d'une manière précise pour fabriquer des outils, des lances et des refuges, le tout à la main ! Pour rester en forme, contrôlez vos signes vitaux et aidez-vous des plantes et de leurs vertus médicinales. Chassez des animaux sauvages pour vous nourrir et défendez-vous avec un arc et des flèches, tout en améliorant votre visée et vos compétences.



Walkabout Mini Golf (14,99 € -30 % 10,49 €) (620 Mo) (français) (4,9/5) - PEGI 3 (QGO optimisé)

Jeu de simulation de minigolf qui permet de jouer à un match rapide en ligne ou bien de créer une salle privée avec jusqu'à 5 amis. La physique extrêmement précise et ressemble à la réalité.



Smash Drums (19,99 € -20 % 15,99 €) (984,3 Mo) (français) (cloud-saving) (QGO optimisé) (C) - PEGI 3 (2 décembre 2021)

Embarque pour un voyage épique au rythme de la batterie : sème le chaos dans de nombreux environnements destructibles, et prépare-toi à triper sur 30 chansons de rock ! Jouable jusqu'à 8 joueurs en versus ou coopération.



Deisim (14,99 € -38 % 9,17 €) (1,0 Go) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 7 (1er septembre 2022) (QGO optimisé)

Plongez-vous dans la peau d'un Dieu tout puissant et décidez du sort de l'humanité. Dans ce jeu bac à sable vous pouvez construire votre propre monde et guider l'humanité de l'âge de pierre à l'époque moderne et au même au-delà.