24H sur GAMERGEN.COM : des stocks de la PS5, la Carte d'extension de la Xbox Series X et S, et Amazon Luna détaillé

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 24 septembre 2020 ?

Avis aux joueurs qui veulent une PS5, certaines boutiques en France vont proposer de nouvelles précommandes. Dans le reste de l'actualité, le prix de la Carte d'extension de stockage Seagate 1 To de la Xbox Series X et S a été dévoilé, et Amazon Luna a été officialisé.

Dans le reste de l'actualité, Prime 1 Studio et Square Enix ont annoncé une magnifique statuette de NieR: Automata, la saison 4 de L'Attaque des Titans a eu droit à une date de sortie, un point a été fait sur les parutions de NieR Replicant ver.1.22474487139..., 11 titres ont été ajoutés au service GeForce NOW, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est gratuit sur l'Epic Game Store en ce moment, la Xbox Series S a déjà baissé de prix au Japon, et Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée - Édition Ultime a eu droit à une bande-annonce.

Pour finir, sachez qu'Among Us 2 a été annulé.