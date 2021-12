BILAN TGA 2021 : les grosses annonces à ne pas louper

Vous n’avez pas envie de scroller et de jeter un œil sur toutes les annonces qui ont été faites durant les Game Awards 2021 ? Eh bien, pas de panique, nous sommes là pour vous proposer un petit condensé des vidéos, images et informations qu’il ne fallait pas louper ces dernières heures. Commençons avec du très lourd, à savoir Senua’s Saga: Hellblade II, qui a eu droit à quelques phases de gameplay pour exciter un brin les joueurs. Autre point et pas des moindres, après plusieurs années d’attente, oui, Alan Wake jouira d’un second volet, il a été officialisé via un teaser alléchant.

En outre, Star Wars Eclipse a été dévoilé, un jeu Wonder Woman verra le jour, Slitterhead a été teasé, une cinématique du Seigneur des Anneaux : Gollum a été partagée, le prochain Sonic sera un open-world et quelques moments survoltés de Suicide Squad: Kill the Justice League, Tiny Tina’s Wonderlands, Horizon Forbidden West et Evil West sont visibles sur la Toile. À côté de cela, plusieurs titres ont été datés. Mais encore ? TUNIC, Lost Ark, Forspoken, CrossfireX et Babylon’s Fall.

Pour finir, grande nouvelle, Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur PC, une première bande-annonce de Sonic, le film 2 a été lâchée et nous vous avons partagé, pour l’occasion, nos premières impressions sur GTFO.